Евгения Михайлова — крестная фея абитуры

Этим летом абитуриентам, сделавшим выбор в пользу родных мест для возврата после окончания вуза, живется несладко: все это время их удерживали в ожидании решения по контрольным цифрам приема на целевые места от Якутии.

Ситуацию накаляет то, что решение о сохранении госзаказа было принято лишь 30 мая на внеочередном пленарном заседании Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). Ранее Правительство республики принимало такие решения самостоятельно и своевременно. 56 дней – именно столько понадобилось времени, чтобы министерства экономики и образования определились с цифрами.

Казалось бы, вопросы обеспечения населения образованием при любом экономическом раскладе должны быть в приоритете, тем более так всегда и было, особенно при Председателях Правительства Егоре Борисове и Галине Данчиковой. На июльской сессии два народных депутата открыто выступили за сокращение госрасходов на содержание аппарата государственной власти и муниципальных органов власти, но они, как известно, не выступали против финансирования госзаказа республики на подготовку кадров, тем более учреждений, находящихся в сельской местности. То ли советское воспитание с бесплатным образованием сыграли свою роль, то ли пламенная речь Евгении Михайловой, в которой она напомнила о миллионах, направленных на кино, создание энциклопедии и поддержку венчурной компании «Якутия», – депутаты решили не совершать резких движений и одобрили обучение студентов, по сути, молодежи Якутии, за счет бюджета республики.

Однако принять решение – это первый этап жизни законопроекта. Документ отправился на подписание в Минэкономики. Дальнейшая его судьба нам станет известна спустя 50 с лишним дней. Феей-крестной, которая помогла ему вырваться из министерских кулуаров, опять же стала Евгения Михайлова. Беспокойство председателя Совета ректоров вузов Якутии вполне объяснимо: до окончания приема заявлений на целевые места остались, без преувеличения, считанные часы, а новостей для абитуриентов все нет. На мой вопрос – сколько еще ждать абитуриентам, планирующих войти в госзаказ республики, ректор СВФУ ответила:

«Знаю, что Председатель Правительства Евгений Алексеевич Чекин должен приехать из командировки 26 июля, побегу на прием, если, конечно, примет. Документ в виде проекта распоряжения Правительства министерством образования и науки давно разработан и согласовывался с министерством экономики несколько раз. Министр экономического развития Алексей Александрович Стручков предлагает сократить утвержденный Парламентом перечень направлений подготовки и количество контрольных цифр приема в этом году, обосновывает такое свое предложение тем, что в бюджете не хватает средств и тем, что отдельные народные депутаты требовали проведение оптимизации расходов, сокращения и недопущения новых. Я не вправе комментировать министра, да и некоторых своих коллег в Ил Тумэне. Но образованные якутяне знают слова древнего китайского философа Конфуция, который более 2,5 тысяч лет назад сказал: «Учение без размышления бесполезно, но и размышление без учения опасно». Опасно и для молодого человека, и для всего общества. Надеюсь, что здравый смысл победит!»

Впрочем, абитуриенты тоже не сидели, сложа руки. Отчаявшись ждать с неба погоды, соискатели один за другим несут заявления с просьбой разобраться в ситуации. «Я могу остаться без образования и бюджетного места», – пишут профильному министру Владимиру Егорову и Председателю Правительства республики Евгению Чекину молодые люди, которые до вчерашнего дня спокойно ожидали результатов, сдав, как положено, документы в республиканскую приемную комиссию на улице Водников. Вчера вечером им неожиданно объявили, что документы необходимо отнести в сами вузы. Спустя еще сутки, наконец, становится известно: целевые места будут, но могут быть и сокращения, решает Председатель Правительства.

Такая затянутая ситуация вызвала сумятицу в рядах абитуриентов. Некоторые, боясь остаться ни с чем, сразу подали документы в вузы с наименьшим конкурсом, чтобы претендовать на обучение за счет федерального бюджета. Впрочем, за таких студентов крупные университеты вряд ли особо и держатся. А вот потерять талантливых, целеустремленных и мотивированных на получение качественного образования ребят, которые, кстати, до сих пор не теряют надежды учиться на бюджетной основе, будет обидно. СВФУ, например, участвуя в российском конкурсе на получение государственного задания на подготовку кадров, добивается ежегодного увеличения контрольных цифр приема, но в соответствии с достигнутым федеральным статусом ведущего вуза страны предъявляет высокие требования к знаниям выпускников школ и учебных заведений СПО.

Фото с сайта Sakhaday.ru