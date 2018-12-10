Жанна Котова: Якутским НКО нужна «перезагрузка»

В начале года начнется прием заявок на конкурс по предоставлению грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества на 2019 год. Об этом сообщила эксперт в сфере региональных программ развития гражданского общества, тренер по социальному проектированию Жанна КОТОВА на встрече с лидерами некоммерческого сектора Якутии 5 декабря в Якутске. Федеральный эксперт считает, что якутские НКО нуждаются в «перезагрузке», ключевым результатом которой станут рост конкуренции и компетенций.

Среди проблем «третьего сектора» экономики, характерных для республики, эксперт выделила слабый охват арктических улусов, малочисленность ТОС, низкий уровень реализации и отчетности заявленных проектов.

— В 2018 году из Фонда Президентских грантов якутским НКО выделено 30 млн 720 тыс. рублей на реализацию 22 проектов. Это достаточно скромные показатели, учитывая, что общая сумма грантовой поддержки регионов составляет 8 млрд руб. В прошлом году было профинансировано 3573 проекта. Например, в Приморском крае сумма привлеченных инвестиций достигла 60 млн рублей в год. Как изменить ситуацию? В Якутии из 2234 НКО в реестр поставщиков социальных услуг вошли 18, но им не хватает профессионализма. В секторе социальных инноваций должны работать такие же профессионалы, как и в других сферах. Инфраструктуру для гражданских инициатив, ресурсные центры развития и поддержки СО НКО необходимо создавать в каждом улусе.. Ресурсные центры выполняют миссию наставников для новых лидеров НКО.

Сфера НКО – отличный старт и для молодежи. Стартапы обеспечиваются индивидуальным сопровождением, обучением основам социального проектирования. В качестве рекомендации муниципалитетам предлагаем разработать и утвердить годовые планы по привлечению дополнительных инвестиций из федеральных и региональных фондов на реализацию социально значимых местных проектов, открывать новые пространства для общественников – бесплатные коворкинги, соседские центры. На региональном уровне – внедрить систему аккредитации ресурсных центров, определить единого грантооператора грантов главы Республики Саха (Якутия). Лишь в этом случае некоммерческий сектор перестанет топтаться на месте, — пояснила Жанна Котова в интервью сетевого издания «SakhaLife».

— Жанна Александровна, какой опыт Якутии идет, на ваш взгляд, в ногу со временем?

— Понравился инкубатор поставщиков социальных услуг, организованный Ольгой Вешниковой из ресурсного центра поддержки СО НКО Республики Саха (Якутия). Это и есть пример грамотного, профессионального «выращивания» будущих поставщиков социальных услуг и эффективных социальных проектов на местах «от идеи до реализации». Полагаю, что НКО, «прокаченные» в этом ресурсном центре, в будущем составят конкуренцию государственным учреждениям на рынке социальных услуг. Заинтересованность властей в масштабировании и господдержке подобных проектов, на мой взгляд, очевидна.

Гражданским активистам и лидерам СО НКО эксперт рекомендует пройти бесплатное обучение на онлайн—курсах «Социальное проектирование: от идеи до президентского гранта» по ссылке https://президентскиегранты.рф/public/home/online-course, а также ознакомиться с опытом других регионов на сайтах Фонда президентских грантов, Теплицы социальных технологий, Банка социальных идей, Центра инноваций в социальной сфере, Каталога социальных предпринимателей, Форума доноров и ProНКО 2.0.