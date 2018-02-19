Земляки поздравили якутян-моряков с Днем защитника Отечества

18 февраля, по традиции в канун Дня защитника Отечества, землячество якутян во Владивостоке навестило с поздравлениями моряков-тихоокеанцев, призванных из Якутии.

Благодаря руководству Тихоокеанского флота, в этот торжественный день на крейсере «Варяг», удалось встретиться якутянам-морякам со всех боевых кораблей Тихоокеанского флота.

Земляки, друзья и активисты студенческой организации «Кэскил» во главе с заместителем Постпреда Якутии по ДФО Кимом Борисовым и Руководителем землячества якутян во Владивостоке Сергеем Анисимовым поздравили ребят с наступающим Днем защитника Отечества, рассказали о дальневосточных учебных заведениях, поделились своими знаниями и опытом, пожелали хорошей службы и здоровья. Для ребят организовали чаепитие со сладостями, а студенты подготовили маленький концерт и игры.

В приветственном слове Ким Борисов, выразил признательность и благодарность руководству Флота, в лице заместителя линейного командира по личному составу ТОФ капитана 2 ранга Виктора Онищенко и командования крейсера Варяг, за постоянное содействие и совместное решение вопросов, возникающих в процессе несения службы военнослужащими из Якутии.

От имени матерей Якутии собравшихся приветствовала подполковник полиции, кандидат исторических наук Екатерина Корнилова.

Со своей стороны, Виктор Онищенко отметил, что якутяне достойно несут службу и являются примером стойкости и выдержки, а также поблагодарил Постоянное представительство за поддержку молодежи в дали от дома и содействие в формировании у матросов свойств и качеств патриота, развитие чувства патриотизма, долга перед своей страной, Родиной.

Встреча прошла в тёплой атмосфере, матросы рассказали, как проходит их служба, передали привет своим родным.