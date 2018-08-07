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Землячество Верхоянья: Призываем земляков к гражданской активности!

Вчера состоялся очень хороший мунньах-разговор представителей землячества Верхоянского района. На повестке был один вопрос — наше отношение к событиям 20 июля 2018 года, иными словами — к аномалиям, которые произошли и в нашем улусе тоже. Так как было очень много «народных» версий произошедшего и только спустя неделю появились первые официальные комментарии, собравшиеся сегодня обратили внимание на следующие детали:
1). Затемнение неба. Официальный источник, ссылаясь на метеоданные, утверждает что небо в течение примерно трех часов было темным как ночь из-за дыма, который оказался в нашем районе из Кобяйского, Жиганского и Вилюйского улусов. Как даже плотнейший дым перелетел через высочайший Верхоянский хребет и сохранил свою плотность вплоть до полного исчезновения солнца, остается загадкой;
2). Есть факт аварийной посадки самолета «Полярных авиалиний» рейса Оленек — Якутск, который произошел в тот же день, и который может быть связан с этими событиями;
3). Практически во всех населенных пунктах улуса зафиксированы случаи необычного поведения (увядания) огурцов, капусты, картофеля и других культур в личных подсобных хозяйствах, когда становились вялыми не все подряд растения, а только часть, что тоже необъяснимо и в официальных источниках не была затронута как проблема;
4). Было много сообщений с жалобами на здоровье, общее самочувствие, хотя многие обошлись самолечением, в пункты медицины обратились единицы. Почему всем одновременно стало плохо в этот день так же остается загадкой;
5). Что делать местным жителям, которые хотят употребить в пищу (или уже употребили) продукты выращенные в огородах и теплицах, дикую дичь, ягоды и грибы? Почему не проводится Роспотребнадзором проверка их на наличие вреда для организма человека.

Одно примечание: мы охотно верим в официальные комментарии властей и специалистов, особенно данным профессиональных лабораторий, однако неохваченность всех вопросов этого случая вынуждает нас собираться и думать, как дальше быть.

В связи с вышеизложенным, с целью оказать общественную помощь нашему родному улусу, его жителям, приняли следующие решения:
1). Написать обращение всем наслегам улуса с просьбой организовать общественные советы по экологии наслега.
2). Совету незамедлительно начать поиском и сбором фактов необычных явлений природы, изменения состояния теплиц и огородов жильцов, изменение поведения домашнего скота, дикой дичи, изменения состояния здоровья жителей наслега и т.д.
3). Найденные факты (фото, видео, описание) группировать и классифицировать, передать в руководство района для дальнейшего действия.
4). Собрать образцы ягод, грибов, воды, травы с мест пастбищ КРС и т.д. для передачи Роспотребнадзору для анализов в лабораторных условиях на наличие вредных веществ.
5). Написать письмо врио Главы РС(Я) А.С.Николаеву взять под личный контроль ситуацию.

Это не первый и возможно не последний случай, когда общественность желает знать детали произошедшего в своем родном улусе. Мы знаем из истории, что в нашем районе хотели возвести Адычанскую ГЭС, тогда бы территория 3 крупных наслегов оказалась бы под водой, а вместе с территорией наши дома и могилы предков. Было освоено 10% сметы и считается, что проект был остановлен из-за приостановления финансирования, мы же склонны считать что Адычанскую ГЭС остановили сами жители улуса. Урон, который мог бы принести данное гидротехническое сооружение не поддается описанию. Вспомните факт одной Батагайки, когда вечная мерзлота освободившись от слоя грунта начала таять и не останавливается до сих пор. Ни это ли знак того, чтобы мы, жители Верхоянья, стали на защиту своей же природы, своего дома?! Призываем всех к гражданской активности и инициативности. Помните, никто не станет нас всех собирать или просить собраться. Никто. Это наше дело, это наше Верхоянье!

Участники собрания 05/08/2018:
АЛЕКСЕЕВА Кристина Михайловна
ПОТАПОВА Степанида Ивановна
ПОТАПОВА Матрена Васильевна
ЧИРИКОВА Розалия Семеновна
ЧИРИКОВ Константин Афанасьевич
МАРКОВ Афанасий Юрьевич
СТЕПАНОВА Елизавета Иннокентьевна
ШЕСТАКОВА Валентина Николаевна
КОЛЕСОВА Вера Васильевна
АНТИПИНА Дария Константиновна
КЛИМОВСКАЯ Яна Петровна
ГОРОХОВ Михаил Петрович
СЛЕПЦОВ Максим Николаевич
КАЖЕНКИН Рустам Николаевич

Источник: С уважением, КАЖЕНКИН Рустам
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