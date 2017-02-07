«Зеленый рай»: Супер предложение на 8 марта!  

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Февральское совещание работников образования РС(Я)
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Увеличена грузоподъемность на ледовой переправе Пеледуй-Хамра
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Крупнейший гостиничный оператор ACCORHOTELS готов к инвестиции в Якутске
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На крыльце Дома престарелых умер пациент
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Юные якутяне получат техногородок к юбилею ЯАССР
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«Тепло вечной мерзлоты» вновь на арене Бриллиантового цирка!
07.02.2017, 17:14
Культура & Образование
В Якутске обсудили проблемы независимой оценки качества дополнительного образования детей
07.02.2017, 17:01
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Телефонный мошенник представился начальником ГАИ
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Инспекторы ГИМС осуществляют мониторинг водоемов в республике
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Афиша
Бриллиантовый цирк приглашает
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Сахамин Афанасьев: Необходима консолидация государств для сохранения природы Арктики
07.02.2017, 15:41
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Более 7, 3 тыс. земельных участков предоставлено в Якутии многодетным семьям
07.02.2017, 15:31
Политика
Назначен новый директор Якутского постпредства в Москве
07.02.2017, 15:22
Республика
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07.02.2017, 15:12
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07.02.2017, 14:54
Экология
В Якутск приезжает рабочая группа Арктического совета AMAP
07.02.2017, 14:44
Культура & Образование
Единый информационный день по вопросам ЕГЭ и ОГЭ
07.02.2017, 14:35
Столица
Эксперимент удался: ТОР «Кангалассы» дает по 50 кг. помидоров в день!
07.02.2017, 14:23
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МЧС: Жизнеобеспечение населенных пунктов в Усть-Янском районе не нарушено
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Фонд капремонта: Вопрос – ответ
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Названы номинанты «Этигэн Хомус» — 2017
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Трагический пожар в Якутске
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Бизнес-тренинг открывающий новый путь!
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Резонанс
Отсутствие дорог в Усть-Янском улусе Якутии парализовало доставку топлива
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Происшествия
Резонанс
Следователи расследуют гибель 4-х бродяг в Якутске
07.02.2017, 11:30
Столица
Фотофакт
Во фруктовом ларьке Якутска
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Красота & Здоровье
7 февраля 2017, 20:34
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«Зеленый рай»: Супер предложение на 8 марта!  

8 марта отмечают все девушки и женщины страны, любого возраста и положения. Этот день является символом прихода весны и начала цветения, а потому – лучшим подарком на Женский день являются прекрасные цветы. Покупая букет важно учитывать, для кого он, и знать как выбрать свежие цветы и сохранить их.

Для подарка на 8 марта можно выбрать весенние цветы – тюльпаны. Желтые, белые, красные, в цветную полосочку. Эти цветы отлично хранятся в холодном месте. Поэтому можно купить их за несколько дней до предстоящей даты и держать в холодильнике или на балконе (при температуре не ниже нуля), завернутыми в бумагу.

При выборе и вручении букета важно помнить самое главное правило – цветы нужно дарить с любовью и хорошим настроением!

Салон цветов и флористики «Зеленый Рай» предлагает тюльпаны оптом от 500 штук по 60 руб!!!

Предложение действительно до 15 февраля 2017 г. при 100% предоплате!

По всем вопросам обращаться по тел: 8(4112)33-50-59, 8(4112)33-52-84

Инстаграм: @zeleniyrai

Сайт:http://zelrai.ru

Спешите! Количество ограничено!

Адрес: Глухой переулок, 2/2

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07.02.2017

Примите участие в благотворительной акции «Снежный ангел»

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07.02.2017

Эксперимент удался: ТОР «Кангалассы» дает по 50 кг. помидоров в день!

Эксклюзив
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07.02.2017

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