«Зеленый рай»: Супер предложение на 8 марта!  

8 марта отмечают все девушки и женщины страны, любого возраста и положения. Этот день является символом прихода весны и начала цветения, а потому – лучшим подарком на Женский день являются прекрасные цветы. Покупая букет важно учитывать, для кого он, и знать как выбрать свежие цветы и сохранить их.



Для подарка на 8 марта можно выбрать весенние цветы – тюльпаны. Желтые, белые, красные, в цветную полосочку. Эти цветы отлично хранятся в холодном месте. Поэтому можно купить их за несколько дней до предстоящей даты и держать в холодильнике или на балконе (при температуре не ниже нуля), завернутыми в бумагу.



При выборе и вручении букета важно помнить самое главное правило – цветы нужно дарить с любовью и хорошим настроением!

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