Зеленый десант продолжается

Энергетик Якутской ГРЭС Сергей ГОРЧАКОВ вместе с коллегами и соседями продолжил акцию по озеленению своего района в городе Якутске. К посаженным в прошлом году березкам добавились молодые сосны.

Идею добавить зелени серым улицам родного города Сергей, который руководит на станции отделом обеспечения маттехресурсами, начал воплощать еще прошлой весной. Он пригласил соседей, друзей, коллег-энергетиков и всех неравнодушных, чтобы посадить деревца на улице Дзержинского около дома номер 26.

В этом году акция продолжилась. О времени сбора жильцов-активистов известили в заранее созданной ватсап-группе «Мы делаем свой двор лучше». Вечером после работы, получив в управе лесной билет, Сергей вместе с коллегами и друзьями съездили в лес за саженцами. В посадке на этот раз приняли участие наслышанные об акции жильцы соседних домов. Они разобрали привезенные саженцы и посадили около своих домов номер 26/2 и 36/1 по улице Дзержинского, и дома номер 3 по улице Губина.

Конечно, посаженным молодым деревцам потребуется еще немало заботы и внимания, прежде чем они станут взрослыми деревьями. Но жители уверены, что можно справиться с этим общими усилиями.

«Каждый может посадить дерево, чтобы сделать наш город зеленым, красивым и чистым. Я решил начать со своего двора, и рад, что друзья, соседи и коллеги вновь поддержали акцию по озеленению. Призываю горожан заняться озеленением и благоустройством своих дворов. Вместе мы многое можем сделать для нашего города!» – призывает Сергей.