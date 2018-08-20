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«Зеленые» не прошли: ЦИК Якутии отказал партии в участии в выборах

Центральная избирательная комиссия Якутии отказала партии «Зеленые», повторно претендовавшей на участие в выборах народных депутатов республики VI созыва, сообщает ysia.ru
В пятницу состоялось заседание рабочей группы, которая рассматривала возможность регистрации избирательного объединения «Региональное отделение в Республике Саха (Якутия) Политической партии «Российская экологическая партия «Зелёные» на предстоящих выборах народных депутатов.
«По итогам принято решение – отказать. Оснований сомневаться в правомерности решений об отказе повторная проверка не обнаружила. Партия «Зеленых» в выборах не участвует», – прокомментировала ЯСИА член ЦИК Якутии Екатерина АНДРЕЕВА.
Таким образом на мандаты в Ил Тумэн по-прежнему претендуют шесть партий: «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Единая Россия», «Партия за Справедливость», «Партия социальных реформ — Прибыль от природных ресурсов — Народу».
Напомним, ранее ЦИК Якутии отказал якутскому отделению партии «Российская экологическая партия «Зелёные» в регистрации на основании более 10% выявленных недостоверных подписей избирателей в поддержку списка кандидатов партии. ЦИК России, рассмотрев жалобу «зеленых», засомневались в объективности проведенной проверки подписных листов. В ходе заседания 10 августа федеральный ЦИК удовлетворил жалобу регионального отделения партии «Российская экологическая партия «Зелёные» о признании недействительным постановления якутского ЦИК от 1 августа 2018 года № 62/2-6, в котором данной партии было отказано в регистрации республиканского списка кандидатов. Центризбиркому Якутии было предписано провести повторную проверку документов партии.
Единый день голосования пройдет в Якутии 9 сентября. Жители республики выберут главу региона, депутатов Госсобрания (Ил Тумэн) и Якутской гордумы, мэра Якутска, 15 глав районов, 20 глав поселений, депутатов 22 районных и 7 поселенческих советов

Источник: Наталия ЧЕМАШКИНА, ЯСИА.
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