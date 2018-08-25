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25 августа 2018, 11:56
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Здравоохранению Нерюнгри необходима экстренная помощь

По объектам здравоохранения в Нерюнгри необходимо принимать скорейшие решения. Об этом заявил врио главы республики Айсен НИКОЛАЕВ по итогам посещения Нерюнгринской ЦРБ 24 августа, сообщает ЯСИА.

 

В ходе визита Айсен Николаев сообщил, что больше половины тех жалоб, которые поступают ему от жителей Нерюнгринского района, связаны с неудовлетворенностью качеством здравоохранения. Посетив Нерюнгринскую ЦРБ, врио главы Якутии убедился, что развитие отрасли в районе остановилось в 80-90-х годах и отметил необходимость принятия серьезных мер в этом направлении.

 

«Во-первых, должна быть проведена серьезная работа по капитальному ремонту районной больницы, построенной в 80-х годах. Во-вторых, необходимо приобретать высокотехнологичное медицинское оборудование — сейчас, чтобы сделать снимок МРТ, люди вынуждены ездить в Благовещенск. И, безусловно, должна быть решена проблема неукомплектованности учреждения врачебными кадрами, на сейчас этот показатель составляет 58%. Недопустимо, когда в ЦРБ, расположенной во втором по численности районе, нет онколога», — подчеркнул врио главы Якутии.

 

При этом Айсен Николаев заявил, что вопрос по реконструкции детской поликлиники Нерюнгринской ЦРБ уже решен, к работам приступят в следующем году. «Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация. До 1 декабря государственная экспертиза должна утвердить проект и в следующем году начнется работа по реконструкции. Объект будет современным, красивым, удобным и технически оснащенным», — сказал он.

Источник: По материалам ЯСИА.
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