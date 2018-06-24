Зажигательный танцор

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Дыгын оонньууларын бастакы күнэ: Филиппов бастаан иһэр
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Общество
На Гражданском форуме — 2018 высоко оценили деятельность волонтеров Алмазэргиэнбанка
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В Алданском районе почтили память жертв Великой Отечественной войны
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В Якутске произошел перелом в российско-японских отношениях
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Найдено тело пропавшей женщины в Мегино-Кангалассе
23.06.2018, 15:36
Столица
Более 15 000 человек приняли участие в торжественном открытии Ысыаха Туймаады – 2018
23.06.2018, 14:27
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Людмила Николаева: На ВЭФ Алмазэргиэнбанк намерен представить проект строительства «умного города» в Кангалассах
23.06.2018, 13:36
Столица
Фотофакт
В Якутске почтили память погибших в Великой Отечественной войне
23.06.2018, 13:24
Желток
Фотофакт
ВИПы на «Ысыахе Туймаады-2018» — кто в чем
23.06.2018, 12:32
Политика
Айсен Николаев принял участие в заседании по вопросам межпарламентского диалога России и Японии
23.06.2018, 12:20
Политика
Утвержден проект повестки пленарного заседания Ил Тумэна
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На Ысыахе Туймаады будет работать новый круглосуточный медпункт
23.06.2018, 10:36
Культура & Образование
Впервые на ысыахе пройдет выставка керамистов-энтузиастов!
23.06.2018, 9:50
Финансы
Доминик Фаш: У Якутии есть необходимый потенциал для развития IT-технологий и цифровой экономики
23.06.2018, 9:24
Финансы
Алмазэргиэнбанк и мэрия Якутска создадут проектный офис по развитию микрорайона Кангалассы
23.06.2018, 8:52
Происшествия
За сутки пожары отмечены в Томмоте, Якутске и Усть-Нере
23.06.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Суббота 23 июня 2018
23.06.2018, 0:33
Культура & Образование
Сегодня день рождения писателя
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Желток
24 июня 2018, 14:39
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Зажигательный танцор

Источник: Источник из присланного
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