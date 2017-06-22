Заввиварием Мединститута: Благодарна своей альма-матер – Якутской ГСХА

Уважаемые читатели! Якутская ГСХА представляет новый цикл публикаций, основанный на отзывах выпускников. Это презентация широкому кругу читателей исторической трилогии «Высшее аграрное образование Якутии». Знакомство с личностями, судьба которых непрерывно связана с сельскохозяйственным факультетом ЯГУ, Якутским сельскохозяйственным институтом, Якутской государственной сельскохозяйственной академией.

Марина СПИРИДОНОВА, заведующий виварием Медицинского института СВФУ, соискатель ЯНИИСХ

Стань студентом моей любимой Якутской ГСХА!

Все пять лет обучения в Академии были не¬забываемыми. С первого курса я старалась учиться на отлично. Мне была интересна моя про-фессия, поэтому много времени уделяла учебе.

Как принято, начали учебу с трудовой пра¬ктики. Я попала в самую лучшую группу под ру¬ководством доцента кафедры «Агрономии», кандидата сельскохозяйственных наук С.А. ВЛАДИМИРОВОЙ в научную лабораторию «Декоративное растениеводство с основами фито-дизайна». Именно там началось наше знакомство с однокурсниками и с веселой студенческой жиз¬нью, сложились первые впечатления об академии.

Во время учебы получила много грамот, наград и именную стипендию профессора А.И. ПАВЛОВОЙ за отличную учебу и за участие в общественной жизни академии. Принимала участие в различных конкурсах, научных конференциях, мероприятиях, также побывала на XIII Съезде женщин Якутии в составе женщин-активистов из академии. В нашем факультете ежегодно проводится конкурс лучших отчетов производственной практики. Приятно было занять первое место, послушать отзывы ува¬жаемых преподавателей и получить поощрение, причем немалую сумму, которая очень понадоби¬лась потом на банкете. Каждый студент ЯГСХА знает об ежегодном, самом ярком студенческом фе¬стивале – «Академическая весна», где участвуют команды из всего факультета. Конкурсы проводят¬ся по разным направлениям: научные, спортивные, культурные. Этот фестиваль объединил студентов разных курсов нашего факультета в одну сплочен¬ную команду, с одним дыханием, с одной целью. Для меня этот фестиваль до сих остается одним из самых ярких моментов, потому что на этом фести¬вале наш факультет постоянно занимал первые и призовые места!

С первого курса занималась в научном круж¬ке по экологии, где комплексно исследовали каче¬ство воды озера «Сайсары», выступали на научных конференциях, руководитель, доцент кафедры «Физиологии сельскохозяйственных животных и экологии» Н.В. ПОПОВА – наш любимый куратор. А также занималась в философском кружке «Сылык» профессора К.Д. УТКИНА, в литературном кружке «Чокуур» профессора А.В. ЧУГУНОВА.

Занятия в студенческом кружке «Кинолог», в учебно-производст-венной ветеринарной клинике «Ай¬болит», под руководством профес-сора, кандидата сельскохозяйственных наук В.Ф. ЯДРИХИНСКОГО стали фундаментом для моей бу¬дущей работы. Именно там прош¬ла настоящую практику и набрала полезный, необходимый опыт. Вот такая активная и творческая жизнь была у меня в академии…

Сплоченный коллектив, постоянная подготовка к учебе, пра¬ктическим и выездным занятиям, мероприятиям, выступления, кон¬ференции, учебные практики, кон¬курсные программы наполняли жизнь каждого студента, делали ее богаче, интереснее и разнообраз¬ие.

Прекрасный преподавательский состав под руководством нашего уважаемого ректора, Заслу¬женного деятеля науки Российской Федерации, до¬ктора биологических наук, профессора, народного депутата Государственного Собрания (Ил Тумэн), Леонида Николаевича ВЛАДИМИРОВА. Это очень ин¬тересные, добрые и отзывчивые люди, прекрасно владеющие предметом и умеющие преподнести материал на высшем уровне. ЯГСХА является дос¬тойным высшим учебным заведением и занимает одно из ведущих мест в системе высшего образо-вания. Я очень довольна учебным процессом, бла¬годарна всем преподавателям.

Наша студенческая группа «Вет-04-А» была дружная, отношения между студентами склады¬вались теплые и приятные. С большой гордостью хочу сказать, что большая половина нашей группы работают по специальности и занимают управлен¬ческие должности. Все мы жили в одном обще¬житии, на одном этаже, как одна большая семья. Если студент учится хорошо и активно участвует в жизни академии, то проблем никогда не будет ни с общежитием, ни с учебой, ни со стипендией. Наша староста К.П. РОМАНОВА помогала всем нам все эти 5 лет, по праздникам каждому дарила свои самодельные открытки, которые хранятся в альбо¬мах с фотографиями студенческой жизни. О таких моментах можно писать бесконечно…

По истечении 5 лет учёбы осталось много хо¬роших впечатлений от событий, пережитых за это время. Я могу с уверенностью сказать, что ЯГСХА дала мне не только хорошую базу знаний, но и за¬мечательных друзей, круг общения. Здесь, в Акаде¬мии, происходило становление меня как личности, формирование нового взгляда на мир. Никогда не пожалею о сделанном выборе, профессия ветери¬нарного врача востребована, ответственна и очень интересна.

Хочу сказать большое спасибо всем, кто окру¬жал меня все эти годы. Они стали для меня самы¬ми запоминающимися и счастливыми, благодаря им прочувствовала на себе все прелести настоящей студенческой жизни. Не стану вдаваться в подроб¬ности и говорить, какие прелести я имею в виду с одним-единственным расчётом: каждый сам захо¬чет всё это испытать, став студентом моей люби¬мой Якутской ГСХА!

