Завтра в Якутске перекроют улицу Пирогова

Уважаемые жители и гости столицы!

Окружная администрация города Якутска сообщает, что 15 июня 2018 года в рамках проведения праздничной молитвы «Рамадан», в целях обеспечения безопасности дорожного движения будет организовано ограничение движения транспортных средств на участке улицы Пирогова: от пересечения улицы Пирогова и улицы Петра Алексеева до пересечения улицы Пирогова и улицы Жорницкого, 15 июня 2018 года с 05.00 часов до 10.00 часов.

Автобусный маршрут №15 будет осуществлять движения согласно указанной схеме.