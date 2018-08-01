Завтра состоится семинар по экологической журналистике

2 августа в 10.00 ч. в Республиканском медиа-центре состоится семинар для журналистов «Основы экожурналистики». Спикером выступит директор Бюро экологической информации (Санкт-Петербург), журналист, редактор журнала «Экология и право», преподаватель факультета журналистики СПБГУ Ангелина Давыдова.

Семинар будет проходить в течение одного дня. В 09.30 ч. начнется регистрация участников. С 10.00 до 13.00 – теоретическая часть. Здесь журналисты смогут узнать, что такое экологическая журналистика сейчас: жанры, форматы, инструменты. Лучшие примеры из международной и российской практики. Журналистика данных, визуализация, работа с картами, мультимедийные экологические материалы (лекция-презентация, вопросы и ответы).

С 14.00 до 17.30 ч. запланирована интерактивная сессия. Ангелина Владимировна расскажет, кто является ньюсмейкером в экологической журналистике. Как работать с источниками? Как сделать интересный и увлекательный материал? В практической части семинара участникам желательно иметь при себе ноутбуки или планшеты.

Минэкологии Якутии приглашает представителей СМИ принять участие в работе семинара.