Завтра состоится Международный инклюзивный фестиваль «Заяви о себе!»

14 марта в Саха Академическом театре имени П. А. Ойунского состоится торжественное открытие I Международного инклюзивного фестиваля «Заяви о себе!». Фестиваль состоится в преддверии дня Арктики.

Учредителем фестиваля является Министерство образования науки РС (Я). Организаторами фестиваля являются ГКОУ «Республиканская специальная (коррекционная) школа-интернат», на базе которого действует Ресурсный центр по сопровождению инклюзивного образования в РС (Я) и ФГБОУ ВО «Арктический государственный институт культуры и искусств». Партнерами фестиваля являются благотворительный фонд поддержки детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья «Харысхал»; Международная неправительственная организация «Северный форум»; ПК «Якутское потребительское общество»; ООО кинокомпания «Алмазфильм»; Международный центр «I speak English»; Лингвистический центр «Intensus».

Всего поступило 164 заявки с разных улусов нашей республики и соседних северных регионов. На фестивале соберется 280 участников. География наших участников самая яркая и разнообразная: начиная с детей – представителей самых северных улусов республики – Нижнеколымского и Анабарского, включая Ханты-Мансийский Автономный округ, Магаданскую область; и учителей тех стран, в которых реализуется инклюзивное образование: Нидерланды, Южная Корея, Ямайка, Великобритания, и даже Южно-Африканская республика.

Торжественное открытие фестиваля состоится 14 марта в 10.00 в Саха академическом театре им. П.А. Ойунского. С 11.30 начнется презентация командных проектов. Инклюзивные команды будут демонстрировать свои проекты по трем направлениям: «Тэтим. Ритм. Rhythm» (музыкально-исполнительское и танцевальное мастерство), «Толкуй. Интеллект. Smart» (технические направления, моделирование) и «Уус-уран… Искусство. Аrt» (декоративно-прикладное искусство).

15 марта в 9.00 пройдет марафон «Хакатон» по адресу Вилюйский тракт 3 км., дом 47 в здании ГКОУ «Республиканская специальная (коррекционная) школа-интернат». В 10.00 начнет работу круглый стол в формате workshop «Инклюзия: равные возможности в открытом пространстве».