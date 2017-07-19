Завтра прямой эфир с Председателем правительства РС(Я)

20 июля, на канале «Радио России –Саха», состоится прямой эфир «Открытый разговор» с участием Председателя Правительства РС(Я) Евгения Алексеевича Чекина. Председатель Правительства ответит на самые острые вопросы, которые волнуют жителей Якутии. Это зарплаты, помощь пострадавшим от наводнения, энерготарифы, работа правительства республики на федеральном уровне. Начало эфира в 11.20. Телефон студии 32 04 04. Прямой эфир можно услышать на каналах ФМ-104.9; проводное радио; а также на сайте gtrksakha.ru comments powered by HyperComments

Поделиться в соцсетях

Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82