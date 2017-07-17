Завтра предстоят временные ограничения электроснабжения

Центральные электрические сети ПАО «Якутскэнерго» уведомляют о временном ограничении электроснабжения 18 июля в связи с проведением работ по ремонту и техобслуживанию линий электропередачи и оборудования, подключению новых объектов, работ в охранной зоне, по следующему графику: г. Якутск: 09:00-13:00 – пер. Вилюйский, Лермонтова 72/1-80/2, Каландаришвили 27, Молодежная 17-28, Подгорная 22-33/2, Заводская 20-29, Заводская 19/1-19/6; 13:30-17:00 – Якутская 3-17, Мирнинская 13-25, Верхоянская 2-10, Халтурина 26, 28, 85, 93; 14:00-17:00 – Олега Кошевого 52/1-74, Огородник 10-21, Лесная, Заречная 6-28/3, Молодежная 3-31/1, Сосновая 2-10, пер. Футбольный, Челюскина 9-47, Кржижановского 34-109, Беринга 1-41, Очиченко 1-21, Пилотов (частично), Покрышкина (частично). Томпонский улус: 10:00-13:00 – с. Крест-Хальджай, с. Кескил, п. Ударник, п. Ары-Толон. comments powered by HyperComments Источник: Пресс-служба АК "Якутскэнерго"

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