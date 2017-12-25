Завтра победители видео конкурса «Мое село» принимают поздравления

Республиканский общественный видео-конкурс «Мое село — 2017» повел итоги.

Завтра, 26 декабря, состоится награждение победителей.

Организатором конкурса стал портал WWW.ZOOMA.TOP. Проводится при поддержке Общественной палаты РС (Я), НВК «Саха», Общественной организации по развитию гражданских инициатив жителей в МО РС(Я) «Проект «Наслег», Регионального отделения Всероссийского общественного движения РС(Я) «Матери России».

Селяне представили свои видеоролики о родном селе, его истории, знаменитых людях, сегодняшнем дне родного села и его людях, а зрители утреннего канала НВК «Саха» стали их первыми зрителями. comments powered by HyperComments Источник: Зоя ИГНАТЬЕВА

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