Завтра откроются дачные маршруты по Вилюйскому и Намцырскому трактам.

Уважаемые жители и гости столицы!

С 29 апреля начинают работать дачные автобусы, осуществляющие движение по Вилюйскому и Намцырскому трактам.

Якутск – Вилюйский тракт

В выходные и праздничные дни (29, 30 апреля, 1, 6, 7, 8, 9, 13, 14 мая) перевозку пассажиров будут обеспечивать автобусы № 121 (Автовокзал – Вилюйский тракт 13 км.) и № 123 (Автовокзал – Вилюйский тракт 15-16 км.) по расписанию:

Маршрут № 121 (13 км Вилюйского тракта)

Время отправления от Якутского автовокзала:

8-15; 11-15; 16-00; 17-40.

Время отправления от 13 км Вилюйского тракта:

8-00; 12-00; 16-45; 18-25.

Маршрут № 123 (15-16 км Вилюйского тракта)

Время отправления от Якутского автовокзала:

8-30; 10-20; 16-30; 18-20.

Время отправления от дач Вилюйского тракта:

15 км: 9-15; 11-05; 17-15; 19-10;

16 км: 9-30; 11-20; 17-30; 19-25.

В будние дни (2, 3, 4, 5, 10, 11, 12 мая) пассажиров перевозит маршрутный автобус № 123 с заездом на 13, 15, 16 км. Вилюйского тракта, по расписанию:

Маршрут № 123 (13,15,16 км Вилюйского, тракта)

Время отправления от Якутского автовокзала:

8-30; 10-20; 16-30; 18-20.

Время отправления от дач Вилюйского тракта:

13 км: 9-05; 10-55; 17-05; 18-55;

15 км: 9-15; 11-05; 17-15; 19-10;

16 км: 9-25; 11-15; 17-25; 19-20.

Якутск – Намцырский тракт

С 29 апреля по выходным и праздничным дням перевозка пассажиров будет осуществляться автобусом № 124 по расписанию:

Время отправления от Автовокзала:

8-20; 10-20; 17-00;

Время отправления от Намцырского тракта:

8-20; 11-20; 18-00.