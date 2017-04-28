Завтра откроются дачные маршруты по Вилюйскому и Намцырскому трактам.

Уважаемые жители и гости столицы!
С 29 апреля начинают работать дачные автобусы, осуществляющие движение по Вилюйскому и Намцырскому трактам.
Якутск – Вилюйский тракт
В выходные и праздничные дни (29, 30 апреля, 1, 6, 7, 8, 9, 13, 14 мая) перевозку пассажиров будут обеспечивать автобусы № 121 (Автовокзал – Вилюйский тракт 13 км.) и № 123 (Автовокзал – Вилюйский тракт 15-16 км.) по расписанию:
Маршрут № 121 (13 км Вилюйского тракта)
Время отправления от Якутского автовокзала:
8-15; 11-15; 16-00; 17-40.
Время отправления от 13 км Вилюйского тракта:
8-00; 12-00; 16-45; 18-25.
Маршрут № 123 (15-16 км Вилюйского тракта)
Время отправления от Якутского автовокзала:
8-30; 10-20; 16-30; 18-20.
Время отправления от дач Вилюйского тракта:
15 км: 9-15; 11-05; 17-15; 19-10;
16 км: 9-30; 11-20; 17-30; 19-25.
В будние дни (2, 3, 4, 5, 10, 11, 12 мая) пассажиров перевозит маршрутный автобус № 123 с заездом на 13, 15, 16 км. Вилюйского тракта, по расписанию:
Маршрут № 123 (13,15,16 км Вилюйского, тракта)
Время отправления от Якутского автовокзала:
8-30; 10-20; 16-30; 18-20.
Время отправления от дач Вилюйского тракта:
13 км: 9-05; 10-55; 17-05; 18-55;
15 км: 9-15; 11-05; 17-15; 19-10;
16 км: 9-25; 11-15; 17-25; 19-20.
Якутск – Намцырский тракт
С 29 апреля по выходным и праздничным дням перевозка пассажиров будет осуществляться автобусом № 124 по расписанию:
Время отправления от Автовокзала:
8-20; 10-20; 17-00;
Время отправления от Намцырского тракта:
8-20; 11-20; 18-00.