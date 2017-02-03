«Завод базальтовых материалов» сдал здание школы искусств

2 февраля в Покровске состоялось торжественное открытие нового двухэтажного здания хангаласской Детской школы искусств. Ключи от нового образовательного учреждения вручил глава компании застройщика Николай Матус.

Работу подрядчика строительства ООО «Завод базальтовых материалов» (группа компаний «РИК») высоко оценил заказчик стройки – администрация Хангаласского улуса. «Здание получилось весьма красивым и своеобразным, например, внутренняя отделка выполнена в классическом стиле на тему времена года Вивальди», – говорит директор школы Вероника Алексеева. Школа находится в удобном месте – в центре Покровска. Внутренняя, внешняя отделка здания выполнена из современных материалов.

По словам жителей, школа действительно стала украшением центра города. Здание двухэтажное, каменное – отвечает всем требованиям для проведения учебного процесса.

На открытии школы директор ООО «Завод базальтовых материалов» Николай Матус торжественно вручил ключ директору школы Веронике Алексеевой. Качеством здания остались довольны и руководители, и сам коллектив школы, дети.

«Мы уверены, что через некоторое время ученики данной школы своим талантом прославят не только свой район, но и всю республику», – уверены в компании «Завод базальтовых материалов».