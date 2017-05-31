Завод базальтовых материалов присоединился к благотворительной акции

В преддверии Дня защиты детей коллектив завода базальтовых материалов (группа компаний «РИК») присоединился к благотворительной акции «Коробка храбрости». Работниками завода были собраны игрушки для маленьких пациентов Центральной районной больницы в городе Покровск.

Благотворительная акция «Коробка храбрости» стартовала в Якутии в третий раз, организаторами выступает страховая группа «Стерх-Сахамедстрах», добровольческая организация «СахамСирэ» и информационно-развлекательный портал Ykt.ru.

Суть акции заключается в том, что наполненные игрушками коробки передаются в Национальный центр медицины, НПЦ «Фтизиатрия» и центральные больницы 19 районов.

После прохождения болезненных процедур в лечебных учреждениях, каждый маленький пациент получает свое вознаграждение — игрушку из «Коробки храбрости».