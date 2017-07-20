Завершился в Якутске суд по резонансному убийству

В городе Якутске двое местных жителей осуждены к длительным срокам лишения свободы за совершение особо тяжких преступлений, в том числе, об изнасиловании и убийстве 28-летней женщины

Собранные следственными органами Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении двух ранее судимых жителей г. Якутска, 26 и 27 лет, в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, совершенное группой лиц по предварительному сговору), п.п. «ж, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с изнасилованием).

Кроме того, обвиняемым предъявлено обвинение в совершении ряда имущественных преступлений. В частности, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину), п.п. «а, г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья), ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

Следствием и судом установлено, что ночью 27 мая 2016 года подсудимые на такси следовали по ул. Лермонтова. На обочине проезжей части они заметили ранее незнакомую им молодую женщину и попросили водителя остановить автомашину.

На предложение сесть к ним в автомобиль женщина согласилась.

В микрорайоне Марха водитель по просьбе пассажиров высадил их и уехал, а мужчины и потерпевшая проследовали в лесной массив.

Там мужчины совершили изнасилование потерпевшей, и женщина сообщила им о своем намерении обратиться в правоохранительные органы.

Испугавшись ответственности, они вступили в преступный сговор, направленный на убийство женщины, и один из мужчин ударил женщину по голове, а затем подсудимые совершили ее убийство посредством нанесения ударов по голове подручными предметами.

После совершения убийства мужчины спрятали тело в яму и выбросили орудия убийства в разных местах лесного массива.

Сняв с пальца потерпевшей драгоценное кольцо, обвиняемые скрылись с места.

На протяжении нескольких дней женщина числилась пропавшей без вести, и родные, а также сотрудники полиции вели ее розыск.

Следователи установили, что после совершения особо тяжкого преступления подсудимые совершили еще ряд преступлений – в июне 2016 года они нападали на случайных прохожих и отбирали у них мобильные телефоны, денежные средства, личные вещи.

В последующем они скрылись в Верхневилюйском районе Республики Саха (Якутия), где и были задержаны сотрудниками уголовного розыска и доставлены в Якутск. Установлено, что оба они ранее судимы и освобождены из мест лишения свободы в феврале 2016 года.

Понимая, что избежать ответственности за совершенные преступления им не удастся, они рассказали об обстоятельствах совершенных злодеяний и указали следователю место, где спрятали тело убитой женщины.

В ходе следствия проведен ряд экспертных исследований, которые подтвердили их причастность к совершенным преступлениям.

В отношении обоих мужчин следователь назначил комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу. Согласно ее заключению, они признаны вменяемыми, осознававшими общественную опасность совершаемых деяний.

Приговором суда от 20 июля 2017 года они признаны виновными и осуждены к лишению свободы в виде 19 и 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.