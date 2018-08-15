Завершился прием фотографий на ежегодный конкурс «Якутск глазами горожан»

В Год новаторства конкурс «Якутск глазами горожан» проводился уже в седьмой раз и собрал более 40 участников. В конкурсе приняли участие как профессиональные фотографы, так и любители.

Работы принимались по нескольким номинациям: «Якутск – город-новатор», «Горожанин», «Фотоистория Якутска» и специальная номинация к 100-летию образования якутской милиции «100 лет на страже закона и порядка».

«В этом году на конкурс заявлены 44 конкурсанта, представившие свыше 190 фотографий различной тематики. Все фотографии очень интересные, яркие, качество которых с каждым годом растет. Думаю, жюри будет непросто выбрать лучшие»,- рассказывает член жюри конкурса, начальник отдела по связям с общественностью Окружной администрации г. Якутска Юлия Егорова.

Оценивать мастерство фотографов будет экспертное жюри, которое на этой неделе определит победителей.

«В конкурсе участвую в четвертый раз. Дважды был победителем в номинации и один раз призером. Больше всего люблю фотографировать природу и городские пейзажи. В Год новаторства решил представить работы во всех номинациям»,- поделился впечатлениями постоянный участник конкурса Иннокентий Попов.

Самому юному фотографу – участнику конкурса 13 лет. Арылхан Барашков увлекается фотографированием с раннего детства. В качестве фотоаппарата использует мобильный телефон, но, не смотря на это, все снимки «доводит до ума», обрабатывает и редактирует.

«Я решил проверить свои возможности и получить опыт, поэтому принял решение участвовать в конкурсе. Люблю новизну и позитив. Мне нравится «ловить» моменты в фотографиях»,- рассказывает юный горожанин Арылхан Барашков.

Организаторы отмечают, что фотоконкурс дарит возможность участникам развиваться творчески, а горожанам — замечательную выставку, популярную среди горожан, и ставшую своеобразным символом Дня города.

«Лучшие фотографии будут представлены на традиционной фотовыставке в День города и опубликованы в красочном фотоальбоме. Все фотографии являются отражением жизни столицы, где запечатлены заметные, яркие события и участие в них горожан»,- отметила Юлия Егорова.

Торжественная церемония награждения победителей фотоконкурса «Якутск глазами горожан» состоится 9 сентября в День города.