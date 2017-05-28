Завершился праймериз ЕР в Якутске

В Якутске завершилось предварительное голосование Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в ходе которого определялось — кто представит партию в качестве кандидата на предстоящих в сентябре выборах главы городского округа «город Якутск».

Сегодня в столице республики с 8 до 20 часов работали 23 участка для голосования. В партийные избирательные бюллетени были внесены имена семерых претендентов на статус основного кандидата от правящей партии на предстоящих выборах.

Это предприниматель Ирина Высоких, специалист управления Промышленного округа Григорий Зорин, телеведущий Андрей И (Хорошев), действующий глава города Якутска Айсен Николаев, предприниматель Николай Потапов, молодогвардеец Святослав Софронеев и ресторатор Татьяна Тымырова. Голосование проходило активно и организованно, и не было омрачено какими-либо нарушениями.

По информации городской Счетной комиссии, в предварительном голосовании «ЕДИНОЙ РОССИИ» приняли участие более 21 тысячи горожан, что составляет около 12% от общего числа избирателей столицы республики. Счетные комиссии обрабатывают бюллетени для выявления победителя предварительного голосования.