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30 мая 2018, 21:32
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Завершился первый день лесопромышленного форума Якутии

Лесопромышленный комплекс является одним из приоритетных направлений развития. В интенсификации ведения лесного хозяйства, применения новых технологий и прогрессивных методов управления лесным хозяйством необходимо подойти с интеграционной точки зрения. В связи с этим, Якутская ГСХА предложила подходы для дальнейших действий.

Об этом говорили сегодня, в первый день проведения «Лесопромышленного форума РС(Я)», который проводится в рамках официального открытия факультета «Лесного комплекса и землепользования».

«Лесное дело» – это синтез инженерного, естественно-научного и экономико-управленческого образования, ориентированного на сферу профессиональной деятельности выпускников.

«В последние годы мы ставим четкую задачу по обновлению образовательной программы вуза, а именно по ее практикоориентированной составляющей. С этим связано открытие нового факультета. Перед нами поставлены задачи по подготовке кадров для стратегически значимого лесопромышленного комплекса. На сегодняшний день в факультете можно получить образование по профилям «Управление земельными ресурсами», «Рациональное многоцелевое использование лесов», «Лесоинженерное дело», «Агробизнес», «Управление продукционным процессом сельскохозяйственных культур». Ранее некоторые направления были при инженерном и агротехнологическом факультетах. В связи с включением в состав нового факультета внесены коррективы в учебные программы. Также мы планируем открыть дополнительные направления обучения», — сказал ректор вуза Иван Слепцов.

В последние годы в академии, практике студентов уделяется особое внимание. Для каждого вида практики разработаны программы. Теоретические знания подкрепляются ежегодными летними учебными и производственными практиками в лесничествах, ботаническом саду, в учреждениях лесозащиты и лесоохраны. Для студентов специально организуются экскурсии в музей леса, ботанический сад, национальный парк, а также на предприятия лесной отрасли. Ежегодно студенты принимают участие в мероприятии «Всемирный день посадки леса». Для прохождения практики и последующего трудоустройства выпускников заключены договора с учреждениями в сфере лесного хозяйства. Подписано Якутским филиалом ФГБУ «Рослесинфорг», с Департаментом по лесным отношениям Республики Саха (Якутия), ГАУ Республики Саха (Якутия) «Якутлесресурс». Это говорит о положительных тенденциях по внедрению практики интеграционных методов по подготовке кадров.

Завтра, в рамках форума будут проведены открытые лекции гостей. Среди них Наталья Ивановна Баурова, доктор технических наук, профессор, декан факультета дорожных и технологических машин Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ), главный редактор научного журнала «Ремонт. Восстановление. Модернизация» Владимир Александрович Шамаев, доктор технических наук, профессор кафедры Древесиноведения (Воронежский ГЛТУ), Эдуард Федорович Герц, доктор технических наук, профессор, директор Института лесопромышленного бизнеса и дорожного строительства (Уральский ГЛТУ).

 

 

 

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Источник: Отдел по общественным коммуникациям Якутской ГСХА.
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