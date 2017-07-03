Завершился фестиваль, принявший 150 музыкантов из Кореи, Канады и России

2 июля на сцене Государственного театра оперы и балета им. Д.К. Сивцева Суорун Омоллоона состоялось торжественное закрытие Международного фестиваля «Классика белых ночей».

Перед началом заключительного концерта Марина Силина, заместитель министра культуры и духовного развития РС (Я) вручила художественному руководителю фестиваля – профессору, Но Тэ Чол юбилейный знак «385 лет Якутия с Россией».

Всего в рамках фестиваля прошло 22 концерта, на разных площадках г. Якутска. В концертах приняли участие более 150 музыкантов из Южной Кореи, Канады и России.

Фестиваль включил в себя Международные мастер – классы, концерты с участием солистов, хоровых, танцевальных, народных коллективов из Республики Корея, симфонических оркестров Государственной филармонии «Symphonica ARTica» и ГТОиБ им. Д.К. Сивцева Суорун-Омоллоона. Также в рамках фестиваля пошли Региональный конкурс среди учащихся образовательных школ, детских школ искусств и воспитанников детских садов по проекту «Музыка для всех», VI Международный юношеский конкурс «Скрипка Севера», Первый Дальневосточный семинар – форум Творческих мастерских МАМКИМ «МеждунаротМолОт».

В фестивале приняли участие профессиональные музыканты, музыканты этнического искусства, артисты хоровых и танцевальных коллективов, ведущие преподаватели ВУЗов Республики Кореи и России, представители общественных и государственных организаций, представители СМИ и др.

Организаторы благодарят горожан и гостей столицы, всех, кто принял участие в фестивале.