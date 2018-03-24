Завершилась республиканская олимпиада среди коррекционных школ

Инклюзивное образование сегодня с полным правом может считаться одним их приоритетов государственной образовательной политики России. Основная задача образования и обучения детей с особыми потребностями — создание необходимых условий действительно инклюзивной среды, где каждый ребенок сможет чувствовать свою причастность и востребованность в обществе.

Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н.Донского-II уделяет пристальное внимание данному направлению работы: открыта специальная кафедра по инклюзивному образованию. Принимая активное участие в мероприятиях коррекционных школ республики, наши сотрудники побывали на днях в Государственном казенном образовательном учреждении РС(Я) «Республиканская специальная (коррекционная) школа-интернат для обучающихся с ТНР» (тяжелые нарушения речи) и встретились с руководителями и учителями русского языка и литературы, собравшихся на совместное, ставшее традицией, мероприятие — IX-й традиционной республиканской олимпиаде по русскому языку.

Директором школы более 10 лет работает опытный руководитель, Почетный работник общего образования РФ, отличник образования РС (Я) Валерий Петрович Федосеев, заместителями по научно-методической работе — Светлана Сергеевна Захарова, Отличник народного просвещения РФ, заслуженный работник образования РС(Я), Учитель учителей, член педагогической династии Ленского района Черепановых, а по воспитательной работе – Октябрина Валерьевна Кондакова, Почетный работник общего образования РФ, отличник образования РС(Я).

К слову, следует отметить радушие и гостеприимство администрации школы, если исключить ветхость здания, построенного в постсоветское время, но заботливо сохранившееся и оформленное руками всего персонала школы.

И вот что нам рассказала Светлана Сергеевна:

«В целях устранения сложности с интеграцией в социуме, ведем разнообразную учебно-воспитательную работу. В нашей работе важная роль отводится сотрудничеству педагогов и родителей, прилагающих максимум усилий для облегчения процесса социализации детей. Постоянно действующий семинар «Актуальные вопросы преподавания предметов в соответствии с требованиями ФГОС» помогает глубже вникнуть в содержание образования в инклюзивном обучении и воспитании. Ежегодно проводим республиканскую олимпиаду по русскому языку среди V-IX классов. Предварительно у себя в школе провели Неделю русского языка и литературы, где состоялись такие мероприятия, как открытые уроки учителей с взаимопосещениями и последующим анализом, конкурс сочинений, литературные викторины среди учащихся, беседы об известных писателях и т.д. Руководитель МО учителей гуманитарного цикла, опытный педагог Галина Семеновна Дьячковская, отличник народного просвещения РФ, Почетный работник общего образования РФ, умело организует методическую работу. Дети, которые обучаются в течение 5 лет по новым государственным образовательным стандартам, заметно лучше усваивают учебный материал. Неслучайно тремя учителями выбраны именно V классы для открытых уроков. Эти дети хорошо работают в группе, в парах, умеют формулировать задачи урока, обсуждать проблемы, и, в конце концов, уважительно относятся друг к другу. Отмечается повышение уровня интеллектуального развития детей, их самостоятельность.

Наряду с этим проведен педсовет «Системно-деятельностный подход на уроках русского языка», где каждый учитель высказал свои видения по совершенствованию учебного процесса. Учителя продемонстрировали приемы и методы работы на уроках по развивающему, проблемному обучению, системно-деятельностному подходу».

Габышева Валентина Петровна, преподаватель русского языка, Почетный работник общего образования РФ, инициатор олимпиады:

«Работаю в этой школе 20 лет. Олимпиаду проводим с 2010 года. Всего приняло на сегодняшней олимпиаде участие 7 команд из 6 школ. Наша школа всегда ставит 2 команды. Задания на олимпиаду нам всегда готовит Кафедра русского и родного языков ИРОиПК, за что им очень благодарны. Пакеты с заданиями предоставляютсят день в день. Проверяет работы по итогам олимпиады независимое жюри: преподаватель Педагогического института и их студенты. Задания олимпиады в целом посильные, дети справляются хорошо».

Заморщикова Светлана Артуровна, учитель русского языка и литературы МОКУ РС(Я) С(К)ОШИ №34 ГО «город Якутск»:

«Мы ежегодно принимаем участие на республиканской олимпиаде, предварительно приняв участие в городской. В каждой команде 5 учащихся по каждому классу с V по IX. Согласна с мнением Валентины Петровны относительно заданий олимпиады. Мероприятие интересное, полезное».

Мордовской Дмитрий Иннокентьевич, преподаватель-сурдопедагог, учитель русского языка ГКОУ РС(Я) РС(К)ШИ:

«У нас школа слабовидящих и слабослышащих. Речь у наших учащихся в основном дактильная, большую роль играет работа над произношением, развитию речи. Дети охотно принимают участие на олимпиаде. Олимпиада всегда проходит на высоком организационном уровне».

Моппулова Полина Антоновна, учитель русского языка школы I вида РС(К) ШИНО:

«Третий год езжу на эту олимпиаду в качестве сурдопереводчика. Мне показалось, что задания несколько трудноваты для учащихся нашей школы. Надо все-таки дифференцировать по школам. Например, наши дети не понимают, что такое пословицы, не воспринимают их, смысл непонятен им. И еще одно пожелание: для коррекционных школ устные экзамены следовало бы адаптировать».

Корнилова Екатерина Никаноровна, старший преподаватель Кафедры специального образования Педагогического института СВФУ имени М.К.Аммосова, член жюри:

«Наши студенты здесь проходят практику, тесно сотрудничаем с данной школой. Проверяем олимпиадные работы, помогаем подводить итоги. Привлекаем к этой работе обязательно наших студентов. Задания соответствуют уровню подготовленности обучающихся».

Итоги олимпиады объявила бессменный Председатель жюри, к.п.н., Почетный работник общего образования РФ, отличник образования РС(Я) Саргылана Васильевна Гоголева:

V классы:

I место-Заболоцкая Лена, ГКОУ РС(Я) РС(К)ШИ;

II место-Соломонов Юра, МОКУ РС(Я) С(К)ООШ №22 VII вида;

III место-Егоров Даня, МОКУ РС(Я) С(К)ОШИ №34 ГО «город Якутск».

VI классы:

I место-Устинов Алеша , ГКОУ РС(Я) РС(К)ШИ;

II место-Дьяков Кирилл, МОКУ РС(Я) С(К)ООШ №22 VII вида;

III место-Игушев Богдан, ГКОУ РС(Я) РС(К)ШИ для обучающихся с ТНР.

VII классы:

I место-Бубякин Саша, ГКОУ РС(Я) РС(К)ШИ;

II место-Захаров Дьулус, Федорова Милена, ГКОУ РС(Я) РС(К)ШИ для обучающихся с ТНР;

III место-Игасова Анита, РС(К)ОШ РС(Я) для неслышащих детей.

VIII классы:

I место-Слепцова Жанна, ГКОУ РС(Я) РС(К)ШИ;

II место-Максимова Роза, ГКОУ РС(Я) РС(К)ШИ для обучающихся с ТНР;

III место-Колесова Кира, ГКОУ РС(Я) РС(К)ШИ.

IX классы:

I место-Пестрицов Евгений, ГКОУ РС(Я) РС (К)ШИ;

II место-Рудаев Иван, ГКОУ РС(Я) РС(К)ШИ для обучающихся с ТНР;

III место-Васильева Ангелина, ГКОУ РС(Я) РС(К)ШИ.

В командном первенстве :

III место заняла МОКУ РС(Я) С(К)ООШ №22 VII вида;

II место- ГКОУ РС(Я) РС(К)ШИ для обучающихся с ТНР;

I место- ГКОУ РС(Я) РС(К)ШИ.

Поздравления победителям!

Итак, завершилась очередная традиционная олимпиада. В конце встречи учителя высказали общее пожелание: сделать последнее олимпиадное задание творческим.

Резюмируя статью, хотелось бы вспомнить нашу обязанность дать возможность каждому ребенку, независимо от его потребностей и других обстоятельств, полностью реализовать свой потенциал, приносить пользу обществу и стать его полноценным членом.