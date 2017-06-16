Завершилась комплексная спартакиада учащихся

В эти дни в г. Якутске проходили финальные соревнования Комплексной Спартакиады учащихся республики. Организатором соревнований является Министерство спорта РС(Я). Вчера, 15 июня состоялось закрытие спартакиады, где прошла церемония награждения победителей и призеров. В церемонии награждения принял участие заместитель министра образования и науки Якутии Эдуард КОНДРАТЬЕВ.

Проведение такой спартакиады учащихся стало традицией, это уже 20-ая по счету спартакиада. Финальные соревнования прошли по 15 видам спорта, в которых приняли участие более 2000 молодых спортсменов 13-17 лет со всех уголков республики. В финальной части соревновались сборные команд районов республики.

С окончанием спартакиады поздравил министр спорта Якутии Георгий БАЛАКШИН. Как отметил Георгий Русланович, за эти 4 дня была разыграна 331 медаль, были очень хорошие и яркие выступления, хорошая борьба. Он выразил уверенность в том, что через 2 года в 2019 году спартакиада вновь соберет молодых спортсменов республики.

По итогам финальных соревнований места распределились следующим образом:

В 1-й группе улусов (Промышленные районы) победу одержала команда г. Якутска, второе место – Мирнинский район, третье место – Нерюнгринский район.

В 2-й группе улусов (Центральные улусы) победу одержала сборная команда Хангаласского улуса, второе место – Мегино-Кангаласский улус, третье место – Чурапчинский улус.

В 3-й группе улусов (Северные улусы) чемпионом стала сборная команда Кобяйского улуса, второе место – Усть-Янский район, третье место – Верхоянский район.

В 4-й группе улусов (Северные улусы) чемпионом стала сборная команда Жиганского улуса, второе место заняла сборная команда Анабарского улуса, третье место – сборная команда Момского улуса.