Завершила работу XVIII Азиатская олимпиада по физике

Сегодня, 08 мая в культурном центре “Сергеляхские огни” состоялось закрытие XVIII Азиатской олимпиаде по физике, на котором озвучили результаты олимпиады. В течение 2-х дней юные физики из 24 стран Азиатско-Тихоокеанского региона соревновались по физике в 2-х турах теоретическом и экспериментальном.

Почетными гостями церемонии закрытия стали первый Президент Якутии Михаил Николаев, президент Азиатской физической олимпиады г-н Kwek Leong Chuan, заместитель Председателя Правительства Якутии Алексей Дьячковский, министр образования и науки Якутии Владимир Егоров и другие должностные лица. Президент АФО г-н Kwek Leong Chuan выразил слова благодарности в адрес руководства республики за высокий уровень организации и поддержки мероприятия. Гость из Сингапура отметил высокую преданность и патриотизм руководителей Якутии, приведя их в пример для тех, кто будет в дальнейшем обучаться заграницей, вернуться на свою родину и служить своему народу. Обращаясь к участникам олимпиады, президент АФО сказал: “Мы в эти дни все стали супер друзьями. Позвольте мне поздравить всех участников олимпиады. Думаю,что вы стали хорошими друзьями, установили крепкие связи для будущего сотрудничества. Некоторые из вас в будущем, возможно, станете научными партнерами, научными сотрудниками, а некоторые станут бизнес-партнерами или финансовыми консультантами, или даже, возможно, супругами. Возможно, человек, сидящий рядом с вами — это будущий премьер-министр или президент страны. Я надеюсь, что ваша дружба продлится долгие годы”.

Участников олимпиады поздравил видеообращением и заместитель министра образования и науки России Вениамин Каганов.

От имени Правительства Якутии участников олимпиады поздравил Алексей Дьячковский, заместитель Председателя Правительства РС (Я): “Я очень надеюсь,что каждый участник и руководитель команды получили бесценный опыт общения, работы, взаимодействия и дружбы. Я верю, что сегодня вы заложили начало пути для будущего общения и совместной работы. Кроме того, вы познакомились с нашей республикой, увидели, что здесь на вечной мерзлоте люди успешно работают, развиваются и живут. Я хочу поблагодарить от имени Правительства всех участников призеров и чемпионов нашей олимпиады, руководителей команд и, конечно же, организаторов. Мы приглашаем всех вас в следующем году на Международные интеллектуальные игры”, — сказал Алексей Прокопьевич и передал эстафету стране-организатору следующего года – Вьетнаму.

Напомним, что в соревновании по физике приняли участие 170 школьников из 24 стран. Россию представили 16 участников, из них 9 стали обладателями медалей, 4 ребят получили похвальную грамоту:

Станислав Крымский, г. Санкт-Петербург – золото;

Дмитрий Плотников, г. Москва – золото;

Артем Петров, г. Санкт-Петербург – золото;

Сергей Власенко, г. Воронеж (Воронежская область) – серебро;

Захар Яковлев, г. Санкт-Петербург – серебро;

Кирилл Паршуков, г. Сыктывкар (Республика Коми) – бронза;

Андрей Скалкин, г. Москва – бронза;

Яков Андреев, г. Санкт-Петербург – бронза;

Борис Билич – бронза;

Никита Торопцев, г. Пенза (Пензенская область) – похвальная грамота;

Ярослав Гребняк, Г. Зеленоград (Московская область) – похвальная грамота;

Михаил Олиференко, г. Екатеринбург (Свердловская область) – похвальная грамота;

Тимофей Торохов, г. Якутск (Республика Саха (Якутия)) — похвальная грамота.

По итогам олимпиады награды получили 91 юных физиков, из них 19 — золото, 13 — серебро, 25 – бронзу, 34 – похвальную грамоту.

Отметим, что Азиатская олимпиада по физике — это уникальное ежегодное интеллектуальное соревнование по физике среди школьников стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Олимпиада проводится уже 17 лет, с 2000 года. По итогам АФО-2017 будет сформирован рейтинг кандидатов для участия на Международной олимпиаде по физике 2017, которая пройдет в Индонезии.