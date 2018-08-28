Завершила работу Летняя творческая мастерская АГИКИ

С 13 по 23 августа 2018 года в стенах Арктического государственного института культуры и искусств учащиеся школ города Якутска прошли обучение по спецкурсу «Графический дизайн».

Образовательная программа предполагала обучение детей основам графического дизайна, ранее не работавших с графическими редакторами. Занятия вела доцент кафедры дизайна и ДПИ АГИКИ, член Союза художников РФ и Международной ассоциации дизайнеров, лауреат международных и российских конкурсов – Сардана Владимировна Иванова.

По задумке организаторов Творческой мастерской маленькие дизайнеры должны были не только освоить навыки графического дизайнера, но и научиться презентовать свои проекты, в чем им помог преподаватель Основ ораторского мастерства – выпускник АГИКИ Александр Александрович Желобцов.

Также ребята освежили и обновили знания английского языка вместе с опытным учителем Сарданой Святославовной Ефимовой.

За время работы мастерской, помимо образовательной программы, была организована насыщенная культурно-развлекательная программа. В нее входили посещение музея, тематические вечеринки Хорор, праздник Холи, киновечер, квесты. Также специально для учащихся была организована профессиональная фотосъемка от молодого и талантливого фотографа Анастасии Поповой.

Прошел интереснейший мастер-класс Федора Федоровича Эверстова по настольной китайской игре Го.

Итогом работы учеников стала презентация собственных графических работ, разработанных на редакторе Adobe Photoshop на русском и английском языках. Тематика работ была посвящена социальным проблемам, где ребята затронули серьезнейшие для их возраста темы вождения транспорта в нетрезвом состоянии, экологии, защиты животных, чтения книг, зла и добра, а также равнодушия людей к проблемам других.

Защита проектов состоялась 23 августа, где с приветственным словом выступила руководитель Учебно-производственного центра АГИКИ, к.п.н. Ольга Николаевна Пинигина.

На защите присутствовали профессиональные эксперты-педагоги Института. Заведующая кафедрой дизайна и ДПИ, кандидат искусствоведения, член Союза художников РФ Анна Григорьевна Петрова -Кэрэhит отметила высокий уровень проделанной работы учеников и пожелала дальнейших творческих успехов. Высказала свое удивление и восхищение работами детей графический дизайнер, доцент кафедры дизайна и ДПИ, член Союза художников РФ, Международной ассоциации дизайнеров Ольга Афанасьевна Рахлеева.

Руководитель Летней творческой мастерской АГИКИ, к.п.н. Василиса Александровна Тарасова поздравила учащихся, педагогов и родителей со столь высокими результатами за кратчайшие сроки и вручила сертификаты об обучении в летней творческой мастерской АГИКИ.