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Политика
24 ноября 2018, 17:11
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Завершила работу конференция Якутского регионального отделения партии «Единая Россия»

Сегодня состоялась конференция Якутского регионального отделения партии «Единая Россия».  На ней были подведены итоги работы отделения в 20018 году, обновлен состав регионального политического совета и контрольно-ревизионной комиссии, избраны делегаты на XVIII Съезд Партии.

С основным докладом выступил секретарь Якутского регионального отделения Сахамин Афанасьев. В своем выступлении Сахамин Миланович рассказал об основных итогах работы отделения в уходящем году. Рассказал о, в целом, успешной избирательной кампании осени 2018 года, о работе партийных проектов, результатах внутрипартийного аудита и в целом партстроительства. Отдельно остановился на вопросах принятия новых членов партии, своевременности уплаты партийных взносов, уровне информированности якутян о реализации партпроектов.

В завершение выступления Сахамин Афанасьев рассказал о планах ЯРО Партии на выборах 2019 года. По его словам, Партия намерена участвовать во всех избирательных кампаниях всех уровней, которые пройдут в республике в будущем году и для этого провести ряд предварительных внутрипартийных голосований.

Новыми членами политсовета были избраны народный депутат РС (Я) Семен Березин; народный депутат РС (Я) Феодосия Габышева; народный депутат РС (Я) Андрей Находкин; директор Нюрбинского ГОКа Анатолий Платонов; председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов и народный депутат РС (Я) Владимир Чичигинаров.

Членом региональной контрольной комиссии доизбрана Нюргуяна Захарова, народный депутат РС (Я).

Также на конференции были утверждены делегаты на XVIII Съезд Партии «Единая Россия», который пройдет 7-8 декабря в г. Москве. Якутское региональное отделение Партии на Всероссийском Съезде будут представлять Айана Анастатова, секретарь первичного отделения из Хангаласского района; Сергей Корякин, секретарь первичного отделения из Жиганского района; Афанасий Максимов, секретарь первичного отделения из Чурапчинского района; Мария Николаева, секретарь первичного отделения из Нюрбинского района; Иван Попов, секретарь Намского местного отделения и Константин Соломонов, секретарь первичного отделения из Оленекского района.

Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП «Единая Россия».
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