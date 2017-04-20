Завершено судебное расследование по делу Евгения Грибчатова

На судебном заседании, состоявшемся 18 апреля, оглашены результаты автотехнической экспертизы, проведенной во второй раз. Кроме того, предъявлен гражданский иск: вдова погибшего в ДТП потребовала возместить моральный вред и материальный ущерб. Сумма иска составила 3,5 млн рублей, сообщает News.Ykt.Ru.

Судья Якутского горсуда Алексей САРАЕВ продолжил рассмотрение уголовного дело в отношении бывшего главного редактора газеты «Якутия» Евгения ГРИБЧАТОВА. Напомним, что 7 ноября 2015 года в 12.20 он на машине Mazda Tribute совершил наезд на пешеходов, ожидающих сигнала светофора. Люди стояли на перекрёстке улиц Кирова и Лермонтова в ожидании зелёного сигнала светофора. В ДТП пострадали три человека, один из них погиб. Следствие обвиняет Грибчатова в нарушении ПДД, повлекшего по неосторожности смерть человека.

Техническая экспертиза выявила, что автомашина Грибчатова двигалась со скоростью 51 км/ч. При такой скорости, как сообщается в тексте документа, можно было избежать наезда на людей путём экстренного торможения. Но водитель авто не имел технической возможности избежать столкновения с маршрутным автобусом, который завершал манёвр на перекрёстке улиц Кирова — Лермонтова.

Грибчатов уверяет, что он, увидев соответствующий знак, снизил скорость до 40 км/ч. Но при этом не смог точно указать на какой скорости передвигалась его автомашина в тот момент, когда произошла авария.

Обвиняемый попросил прощения в суде у пострадавших Саргыланы ПОПОВОЙ, у которой в аварии погиб муж, и пострадавшей Аины Алексеевны. Отметил, что был дома у Саргыланы Степановны в присутствии их родственников, просил прощения. С пострадавшими встречались его жена и сестра. Семье Поповых они дважды передавали деньги, общая сумма составила 65 тысяч рублей. Грибчатов отметил, что и позже неоднократно пытался встретиться с пострадавшей, но она отказалась.

Отвечая на вопрос судьи, Грибчатов сказал: «Признаю вину в том, что мой автомобиль причинил травмы, убил человека. Но аварийную ситуацию создал не я. Действия автобусника никак не оценены. Он должен рядом со мной сидеть на скамье подсудимых, а не отдыхать в Армении. Если бы не он, я бы не стоял здесь на суде, и Попов был бы жив». При этом подсудимый подчеркнул, что увидел совершаемый водителем автобуса манёвр за 30-40 метров до перекрёстка. «Он газанул с перекрёстка, пытаясь проскочить. Вы зря не приобщили видео с камер со стороны парка. Там все очень хорошо видно», — сказал он, обращаясь к гособвинителю.

Адвокат подсудимого Дмитрий ЛОГИНОВ зачитал суду протоколы правонарушений, оформленных на водителя автобуса Сасуна АРУТЮНЯНА. Их оказалось несколько.

29 октября 2015 года водителю автобуса выписан штраф — он передвигался на неисправном автотранспорте.

7 ноября 2015 года — в день указанной аварии Арутюнян управлял транспортом без документов.

6 декабря 2015 года не уступил дорогу авто, которое имело преимущество.

17 января 2016 года не выдержал дистанцию и совершил столкновение с автомашиной.

На одном из 17 судебных заседаний по этому делу гособвинитель сообщала, что местонахождение Арутюняна невозможно установить.

Саргылана Попова подала иск с требованием возместить материальный ущерб и компенсацию за моральный вред. Нанесённые ей в связи с потерей супруга нравственные страдания пострадавшая оценила в 3 млн. рублей. Кроме этого, она потребовала возместить издержки на похороны, услуги адвоката и лечение в размере 580 тысяч рублей.

«Готов возместить расходы на погребение и похороны. Моральный вред и издержки на защитника готов возместить в разумных пределах», — сказал подсудимый.

Судебное расследование по данному делу завершено. На следующем заседании состоятся прения сторон.