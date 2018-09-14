Завершено расследование уголовного дела по факту взрыва на руднике Удачный

Мирнинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по РС (Я) завершено расследование уголовного дела по обвинению работника Айхало-Удачнинского специализированного шахтостроительного управления АК «АЛРОСА» (ПАО) в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах).

Следствием установлено, что 11.07.2018 в период с 05 часов 00 минут до 05 часов 20 минут при выполнении наряда-задания по проведению буровзрывных работ в забое магистрального конвейерного уклона горизонта -580 подземного рудника «Удачный» произошел незапланированный взрыв заряда в шпуре.

Работник, осуществлявший бурение при закладывании взрывчатых материалов, нарушил схему угла бурения и допустил пересечение буром уже заряженного взрывчатыми материалами соседнего шпура, что повлекло взрыв, в результате которого причинены телесные повреждения стоявшему рядом взрывнику участка, от которых последний скончался на месте происшествия. Данное происшествие стало возможным по причине нарушений правил безопасности на взрывоопасном объекте, а также нарушений ведомственных нормативных актов и должностной инструкции, допущенных со стороны обвиняемого.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.