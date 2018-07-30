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30 июля 2018, 14:37
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Завершается прием заявок для участия в фотоконкурсе «Якутск глазами горожан»

Добавь штрихи к портрету родного города. Окружная администрация города  Якутска до 3 августа принимает заявки от участников фотоконкурса. Лучшие фотоработы будут опубликованы в красочном фотоальбоме. Дипломы и призы победители получат в День города Якутска 9 сентября.

В конкурсе могут принять участие все желающие без возрастных ограничений. В Год новаторства фотоконкурс проводится по четырем номинациям:

«Якутск – город новатор» (достопримечательности, панорама города, городской пейзаж, уличная фотография и др.);

  «Горожанин» (фотоработы портретного или коллективного плана жителей и гостей города Якутска);

«Фотоистория Якутска» (Фотоколлаж из 2 фотографий из серии «Было и стало» (фотоистория одного здания, улицы, площади, квартала, памятного места и др.)

  «100 лет на страже закона и порядка» (Фотография сотрудника или группы сотрудников (портрет, фоторепортаж, социальная или историческая фотография), раскрывающая деятельность органов внутренних дел по охране правопорядка в городе Якутске. Специальная номинация к 100-летию якутской милиции).

Участники могут  выставить на конкурс не более трех фотографий в одной номинации. Фотоработы в электронном виде принимаются до 3 августа 2018 года включительно в отделе по связям с общественностью по адресу: г. Якутск, пр. Ленина, 15, 3 этаж, кабинет № 307, телефон для справок: 40-80-36, или на электронный адрес grant_yakutsk@mail.ru. Фотографии также принимаются через интернет-портал Ykt.ru (dnevniki.ykt.ru). 

Конкурсные фотографии размещаются участниками в социальных сетях под официальным хэштэгом #Якутскфото2018

Источник: Департамент по связям с общественностью  и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска 
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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