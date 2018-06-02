Затор на Яне вызвал подтопление села Усть-Янск

31 мая на реке Яна начался ледоход, но уже в 9 часов образовался затор, который продолжает держаться до сегодняшнего дня. Образование затора в свою очередь вызвало подтопление, расположенного рядом с рекой села Усть-Янск. О том, какая ситуация складывается в настоящее время с нами поделился глава наслега Иван Горохов:

«Затор привел к тому, что в поселке началось подтопление придворовых территорий. По состоянию на 02.06.2018 г. 11:00 ч., уровень воды превысил критическую отметку в 1023 см и составил 1045 см. Вода затопила все придворовые территории, однако не затронула дома.

В результате подъема воды, был объявлен режим ЧС. На следующий день после затора, дополнительно режим ЧС был объявлен на территории Кресты – но там ситуация стояла неоднозначная – в 14-15 ч. территорию затопило, а уже к концу дня вода убыла, однако сегодняшним утром продолжает поступать информация о подтоплении территории, поэтому режим ЧС на территории Кресты остается. Котельные и энергетические станции работают в штатном режиме. Из-за повышения уровня воды до 1040 в районе Джьорон есть угроза тепловым сетям.

Население в полной мере обеспечено запасами хлеба и питьевой воды. Пекарня осуществляет свою работу не в постоянном режиме, а периодически – мы ее запускаем, только чтобы испечь партию хлеба. Все перевозки пассажиров осуществляются на моторных лодках, которые у нас имеются в достаточном количестве. Для работы лодок, администрация обеспечена ГСМ. Сформированы добровольные пожарные команды, которые выступают в роли МЧС и помогают гражданам. Граждане, проживающие в низкорасположенных домах, заблаговременно переселены по родственникам.

В целом ситуация находится под контролем».

Свежую информацию мы получили уже спустя примерно полчаса. На связь с редакцией снова вышел глава наслега Усть-Янск Иван Горохов:

«В 12:30 тронулся лед, и уровень воды резко поднялся выше 1100 см, в результате чего сработало звуковое оповещение всех жителей села. Подъем воды привел к затоплению 5 жилых домов, но благодаря оперативной работе наших бригад, мы вовремя эвакуировали всех людей. Часть из них мы расселили по родственникам, часть в эвакуационные пункты. Сейчас лед стоит, и после резкого подтопления, уровень воды находится примерно на одном уровне – то есть не падает и не поднимается».

Дополнительная информация: по данным, предоставленным гидропостом Единой диспетчерской службы, по состоянию на 17 часов фактический уровень воды в населенном пункте составил 1128 см, и за последние сутки поднялся на 102 см. Однако ситуация налаживается, о чем говорит то что за последний час был зафиксирован спад воды на 14 см. Тем не менее, в результате резкого подъема воды в наслеге Усть-Янск подтоплена 81 дворовая территория и 5 жилых домов – их жильцы, в количестве 28 человек из которых 12 детей были заблаговременно отселены по родственникам. Чтобы справиться с ситуацией, было задействовано 10 человек и 6 единиц техники, подготовлено 3 эвакуационных пункта. Все эвакопункты обеспечены продуктами питания, медикаментами и средствами первой необходимости.