Затмение «голубой» суперлуны: Сегодня жители Якутии смогут увидеть редкое астрономическое явление

Сегодня, 31 января, мы станем свидетелями уникального явления: одновременно состоятся суперлуние, полное лунное затмение и «голубая луна» — второе полнолуние за месяц. Как сообщили ЯСИА в Институте космофизических явлений и аэрономии СОРАН, астрономическую редкость смогут увидеть все жители Якутии.

Суперлунием называют момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 000 километров. В это время небесное светило находится ближе к нашей планете, из-за чего Луна будет выглядеть на 14 процентов ярче. Также она называется «голубой», так как это второе полнолуние месяца.

Сегодняшнее суперлуние совпадает и с полным затмением Луны. «По якутскому времени это явление можно будет наблюдать уже с 20:48. В этот момент начнется фаза первого контакта — частная фаза. Целиком Луна закроется в 21:52 и в 23:08 начнет снова открываться. В 00:11 полное лунное затмение завершится», — рассказал корреспонденту ЯСИА заведующий лабораторией оптики атмосферы ИКФИА Семен Николашкин.

Эксперт отмечает, что при условии ясной погоды это явление, которое в последний раз было 152 года назад, можно будет наблюдать по всей Якутии.