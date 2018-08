Якутские дальнобойщики оказали помощь попавшему в беду земляку на трассе в Иркутской области рядом с озером Байкал💪👏👍 Мужчина выразил им свою благодарность.

A post shared by КРИМЯКУТИЯ (@crimyakutia_ru) on Aug 29, 2018 at 7:05am PDT