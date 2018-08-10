Застройку 17-го квартала предложат шести застройщикам

Мэрия Якутска приступает к реализации «дорожной карты» по застройке территории 2-го, 4-го и 17-го кварталов. Об этом сообщил исполняющий обязанности первого заместителя главы Якутска по развитию территорий Сергей Игнатенко 9 августа на встрече с инициативной группой жителей.

Согласно «дорожной карте» городскими властями определены конкретные сроки и ответственные по реализации плана. Сразу после расторжения в судебном порядке договора с ООО «Экотехнологии строительства ЧЖОДА» в июле Управление архитектуры и градостроительной политики сформировало 6 участков. Как сообщалось, решение разделить территории 2-го 4-го, 17-го кварталов на участки было принято, чтобы заинтересовать застройщиков. В самое ближайшее время будет подписано соответствующее распоряжение Окружной администрации по проекту планировки и межевания территории.

Департаментом градостроительства к 13 августа будут подготовлены материалы для оценки предназначенных для застройки участков, на согласование которых отведено не более 4 дней. Подготовка необходимых документов для объявления аукциона на право заключения договора застройки территории должна завершиться к 6 сентября.

«Согласно законодательству, мы обязаны объявить конкурс на застройку территории, застройщик по каждому из шести участков будет определен по результатам рассмотрения поданных на аукцион заявок. Первый аукцион будет объявлен 6 сентября», — пояснил Сергей Игнатенко.

Жители 17 квартала высказали свои пожелания и заинтересованность в скорейшем разрешении затянувшейся ситуации. В свою очередь, Сергей Игнатенко предложил членам инициативной группы участвовать в проводимых им еженедельных совещаниях, сообщает пресс-служба окружной администрации.