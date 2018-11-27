Застигнутый врасплох вор прятался под кроватью

Прокурор Намского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в покушении на кражу.

По версии следствия, обвиняемый, ранее дважды привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи, в сентябре т.г. с целью хищения чужого имущества проник в частный жилой дом в с. Намцы через приоткрытое окно, хозяева которого ненадолго отлучились.

Проникнув в жилище, обвиняемый похитил денежные средства в сумме более 2000 рублей, сотовый телефон, а также выбросил в окно спортивный костюм, который планировал захватить при выходе из жилого помещения. В этот момент в дом вернулись хозяева со своим внуком, которые обнаружили следы пребывания чужого человека. Обвиняемого, который прятался под кроватью, обнаружил малолетний внук хозяев. При попытке покинуть жилое помещение он был задержан хозяином дома и соседом, впоследствии передан сотрудникам полиции.

Следствием действия обвиняемого квалифицированы по ч. 3 ст. 30 — п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ — покушение на кражу с незаконным проникновением в жилище.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.