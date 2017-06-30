Защищена первая диссертация по мас-рестлингу

Об этом сообщает в своем фейсбуке Александр КИМ-КИМЭН, председатель Ассоциации национальных видов спорт «Сахаада-спорт».

Николай КОЛОДКО передал отличную новость из Москвы. Александр ЗАХАРОВ – это первый человек, защитивший кандидатскую диссертацию по нашему национальному виду спорта — мас-рестлингу в Московской Академии ФКиС. Тема «Развитие силы и выносливости мышц рук квалифицированных масрестлеров с использованием технических средств». Это уже история!

И ещё один человек, который тоже по мас-рестлингу защитил сегодня кандидатскую диссертацию — это Егор КУДРИН, выполнивший свою работу под научным руководством профессора И.А. ЧЕРКАШИНА, ИФК СВФУ.

От имени Ассоциации «Сахаада-спорт» поздравляю новоиспеченных наших ученых, которые сами были прекрасными мадьыны и которых знают не только в Якутии.