Заседание Президиума Якутской городской Думы состоится 18 декабря

Повестка:

1. О внесении изменений в решение Якутской городской Думы от 21 декабря 2016 года РЯГД-31-2 «О бюджете городского округа «город Якутск» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

2. О внесении изменения в решение Якутской городской Думы от 29 сентября 2008 года РЯГД-9-2 «Об утверждении порядка оплаты труда работников органов местного самоуправления городского округа «город Якутск»

3. О бюджете городского округа «город Якутск» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

4. О внесении изменений в решение Якутской городской Думы от 01 марта 2017 года РЯГД-33-13 «Программа (прогнозный план) приватизации муниципального имущества городского округа «город Якутск» на 2017-2019 годы»

5. О внесении изменений в нормативный правовой акт Якутской городской Думы от 25 декабря 2013 года №169-НПА «Правила землепользования и застройки городского округа «город Якутск»

6. О присвоении наименований вновь образованным улицам, проездам и площади на территории городского округа «город Якутск»

7. О внесении изменений в нормативный правовой акт Якутской городской Думы от 23 декабря 2011 года № 45-НПА «Положение о Контрольно-счетной палате города Якутска»

8. О рассмотрении протеста прокуратуры города Якутска от 22 ноября 2017 года № 25-2503В-2017 на отдельные положения нормативного правового акта Якутской городской Думы от 14.11.2012 г. №92-НПА «О порядке приватизации муниципального имущества городского округа «город Якутск»

9. О рассмотрении протеста прокуратуры города Якутска от 22 ноября 2017 года № 25-2503В-2017 на отдельные положения нормативного правового акта Якутской городской Думы от 20.12.2012 г. №109-НПА «Положение об организации продажи муниципального имущества городского округа «город Якутск» посредством публичного предложения»

10. О рассмотрении протеста прокуратуры города Якутска от 22 ноября 2017 года №25-2503В-2017 на отдельные положения постановления Окружного Совета г. Якутска от 15.03.2006 г. ПОС-41-9 «Об утверждении Положения об организации продажи находящихся в муниципальной собственности городского округа «город Якутск» акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе»

11. О рассмотрении протеста прокуратуры города Якутска от 22 ноября 2017 года №25-2503В-2017 на отдельные положения постановления Окружного Совета г. Якутска от 15.03.2006 г. ПОС-41-10 «Об утверждении Положения об организации продажи муниципального имущества городского округа «город Якутск» на аукционе»

12. Об утверждении плана нормотворческой работы Якутской городской Думы на 2018 год

13. О награждении Почетной грамотой и нагрудным знаком городского округа «город Якутск»

14. О награждении знаком «За заслуги перед Якутском»

15. О награждении медалью «Трудовая доблесть города Якутска»

16. О награждении знаком отличия «За заслуги в финансово-экономической сфере города Якутска»