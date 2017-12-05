«Заря» уступила самой слабой команде лиги, ведя в счете 4:1…

В девятом туре первенства России по мини-футболу якутская «Заря» неожиданно отступилась в матче с одним из аутсайдеров Высшей лиги. Команда «Красная гвардия», которая к этому матчу прибывавшая на последнем месте в турнирной таблице, смогла не только навязать бой якутянам, но и вовсе увезти победу из Реутова. При этом, ничего не предвещало такому повороту, когда в середине второго тайма «Заря» повела в счете 4:1. Но удаление вратаря и грубые ошибки в концовке позволили сопернику выиграть три очка.

«Заря» — «Красная гвардия» — 4:5 (2:1)

Голы: Матицын, Янник, Пестряков (2) — Зубанов, Бадертдинов (2), Демиденков, Орлов

«Хочется провалиться сквозь землю»

Наставник «Зари» Олег Марченко — о поражении в матче 9-го тура конференции «Запад» Высшей лиги против «Красной гвардии» — 4:5.

— После таких игр хочется провалиться сквозь землю. Ничего не предвещало такой итог. Игра давалась, вели в счете 4:1 при игре «4 на 4», но при игре «5 на 4» за пять минут до конца пропустили четыре мяча и проиграли игру. Где-то расслабились, поверили, что игра уже сделана. Где-то не хватало сил дотерпеть, так как играли третью игру за неделю, и сегодня играли 1,5 тайма всемером и с игроком в воротах.

И наша вина в том, что не перестроили игру команды. Не стали играть «5 на 4», когда вели в счете, чтобы удержать результат, который нас устраивал. Надо всё переварить, проанализировать. И сделать правильные выводы, чтобы этого больше не повторилось. А соперника хочу поздравить и поблагодарить за то, что показали как надо играть до последний минуты.

«Не давали «Заре» расслабиться»

Главный тренер «Красной гвардии» Александр Козлов рассказал о том, как его подопечные добились сложной победы над «Зарей» — 5:4.

— Поздравляю всех с победой. Сложная была концовка. Игра, на мой взгляд, была если не равная, то близкая к этому. Самое главное, что мы заставили соперника играть на максимуме, не давали расслабляться. Два тайма держали в напряжении. На мой взгляд, игра разбилась на две составляющие: до удаления вратаря у » Зари» и при игре «5 на 4» уже в концовке. Где-то мы не совсем удачно реализовали свои возможности. Пропустили не совсем вытекающие из логики голы, но это показывает уровень Высшей лиги. За какие-то малейшие оплошности нас тут же наказывали. Игра «5 на 4» перевернула игру, сумели вытащить ничью. И после этого, наверное, ключевой момент матча — когда заставили одного из лидеров «Зари» ошибиться. Рискнули в отборе, убежали в контратаку, и все-таки забили. После этого у «Зари» было две минуты, но мы сумели отстоять. Честь и хвала ребятам, что сумели отстоять результат. Поэтому всем спасибо, в том числе сопернику за игру. И болельщикам, которые гнали нас даже при счете 1:4.