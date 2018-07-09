«Зарплата плюс» — новый сезонный вклад в Алмазэргиэнбанке!

Как увеличить свою зарплату? – этот вопрос вы задавали себе не один раз. Кто — то, рискуя заработанными средствами, вкладывался в сомнительные «инвест» проекты, кто – то размещал в длительный вклад. Но не всегда условия размещения средств во вклады являются гибкими, а иногда даже неудобными.

Алмазэргиэнбанк предлагает надёжный и простой способ увеличить свои накопления путем перевода ежемесячных поступлений на пластиковую карту в виде заработной платы и других выплат на новый сезонный вклад «Зарплата плюс» через АЭБ онлайн

Для открытия вклада «Зарплата плюс» не нужно идти в офис, ведь его можно открыть с помощью системы дистанционного банковского обслуживания «АЭБ Онлайн».

Основные условия:

— Процентная ставка 4,25% годовых;

— Срок привлечения 181 день;

— Сумма первоначального взноса и неснижаемый остаток по вкладу — 1 001,00 (Одна тысяча один) рубль;

— Капитализация не предусмотрена.

Установите ДБО «АЭБ Онлайн» и в несколько кликов получите возможность открыть вклад «Зарплата плюс». Средства со вклада можно снимать до неснижаемого остатка, а пополнять на своё усмотрение. Выплата процентов по вкладу производится в конце срока, путём зачисления на счет пластиковой карты клиента, которая открыта в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО.

При досрочном полном или частичном истребовании Вклада клиентом, а также в случае полного либо частичного списания средств с Депозитного счета по Вкладу по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, в результате чего остаток средств на Депозитном счете станет меньше неснижаемого остатка настоящий Договор Вклада прекращается, а проценты по Вкладу пересчитываются по процентной ставке по вкладу «До востребования», действующей в Банке на дату досрочного прекращения Договора, исходя из фактического числа дней нахождения средств на Депозитном счете по Вкладу.

В случае не востребования Вклада по истечении срока Вклада, дальнейшее хранение денежных средств осуществляется Банком по вкладу «Пополняемый», действующим на момент пролонгации.

Более подробно с условиями вклада «Зарплата плюс» в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО можно ознакомиться на официальном сайте и в офисах банка.

АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, г. Якутск, пр. Ленина,1

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