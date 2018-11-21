Зарплата педагогов дошкольных образовательных организаций увеличится

В исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» Правительство РС (Я) приняло Постановление об увеличении на 10% фонда оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций.

Фонд оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций был увеличен с 1 октября 2017 года на 8,1%, в 2018 году в связи с выполнением планового индикатора увеличение ФОТ не предусматривалось.

В связи с оценкой Министерства экономики РС (Я) прогноза среднемесячной заработной платы в сфере общего образования на 2018 год произведена корректировка прогноза средней заработной платы в сфере общего образования с ростом на 9% по сравнению с 2017 годом.

Таким образом, в целях достижения целевого индикатора соотношения средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования республики с 1 октября 2018 года фонд оплаты труда повышается на 10% .

На реализацию проекта в текущем году предусмотрено 128,5 млн. рублей в зарезервированном источнике республиканского бюджета на повышение оплаты труда, в том числе 3,3 млн. рублей за счет государственной программы РС (Я) «Развитие образования РС (Я) на 2016-2022 годы» и на плановый период до 2026 года».

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