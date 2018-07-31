Зарегистрированы 4 кандидата на выборы главы Якутии

Центризбирком РС (Я) 30 июля зарегистрировал четырех кандидатов на должность главы Якутии, передает корреспондент телеканала «Якутия 24».

Зарегистрированными кандидатами стали врио главы республики Айсен НИКОЛАЕВ, выдвинутый якутским региональным отделением всероссийской политической партии «Единая Россия», индивидуальный предприниматель Гаврил ПАРАХИН, выдвинутый якутским региональным отделением партии ЛДПР; заместитель председателя Госсобрания Ил Тумэн Виктор ГУБАРЕВ, выдвинутый якутским региональным отделением политической партии «Коммунистическая партия РФ» и сотрудник инженерно-авиационной службы АО «Авиакомпании АЛРОСА» Владимир БОГДАНОВ, выдвинутый региональным отделением политической партии «Справедливая Россия».

Всего на выборах главы Якутии 9 сентября 2018 года выдвинуты семь кандидатов.

По двум кандидатам 26 июля – Эрнсту БЕРЕЗКИНУ и Алексею ЛАПТЕВУ — Центризбиркомом республики были приняты мотивированные решения о признании их утратившими статус выдвинутого кандидата. Постановления размещены на сайте.

Ранее телеканал сообщал, что выборы руководителя республики пройдут в Единый день голосования 9 сентября.