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3 июня 2018, 12:22
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Заразительный детский смех ознаменовал начало лета в Алданском районе

Звучите, фанфары! И трубы трубите!

На праздник весёлый спешит детвора.

Сегодня мы лето с вами встречаем!

Да здравствуют, дети! Ура!

Родить ребенка — значит решиться на то, чтобы твое сердце отныне и навсегда  разгуливало вне твоего тела.  Родители стремятся дать детям самое лучшее, уберечь от проблем и опасностей не всегда приветливого мира. День защиты детей — это еще одна возможность обратить внимание взрослых  на вопросы благополучия подрастающего поколения, и конечно, подарить детям веселье и яркий праздник, а взрослым окунуться в собственное детство.

Первого июня в каждом поселении Алданского района маленьких жителей ждали зрелищные игровые программы полные сюрпризов. Со всех сторон слышался звонкий смех, шум и веселые песни.

В городе Томмот на площадке Центра культуры «Слюдяник», украшенного фотографиями улыбающихся детей, развернул свое действо спортивно-развлекательный квест «Мы ребята хоть куда» для учащихся 5-6 классов.  Ребята оказывали первую помощь товарищам, соревновались в ловкости, смелости и сообразительности. А в фойе Центра участники детской театральной студии «Дети+куклы» (руководитель Виктория Терюхова), показали спектакль «Кот и Пес». Дети пели, танцевали и поддерживали аплодисментами участников театрализованного концерта «Протяни ладошки к солнцу», а затем веселые и довольные отправились на благотворительный киносеанс мультфильма «Садко».

Конкурсной программой «Мистер и мисс Лето» отметили Международный день защиты детей в поселке Нижний Куранах. Пять пар участников подошли к этапам конкурса с недетской серьезностью и ответственностью. Зрелищные творческие номера, яркие визитки, интеллектуальные задания и домашние заготовки — зрителям было на что посмотреть. А в перерывах между конкурсами организаторы устраивали задорные игры с болельщиками и лотерею с самыми разнообразными призами — от мячей до велосипедов.  Более 50 человек получили ценные призы. Обладателями титулов Мистер и мисс Лето стали Пятница Геннадий и Шурыгина Алина — коррекционная школа 8 вида.

Праздник ждал детвору и на площади Центра молодежных инициатив поселка Солнечный. Около 100 детей — воспитанники детского сада Дельфин, участники детской площадки СОШ №9 и даже самые маленькие жители поселка в колясках приехали на праздник. Полуторачасовую программу полную песен, танцев и игр подарили ребятне творческий клуб Позитив и любительское объединение Смайлик. По завершению организаторы подвели итоги конкурса рисунков на асфальте, и каждый ребенок получил по подарку.

Жители поселка Ленинский отметили День защиты детей в новом, только построенном культурно-спортивном комплексе. Организаторы придумали для ребят сразу несколько площадок. На улице гостей встречал пиратский корабль «Чёрная Жемчужина», который рассекал воды бурного океана. В одном из кабинетов был устроен настоящий кинозал. Ребята с удовольствием посмотрели мультики. В библиотеке был организован уголок «Юного писателя», где мальчишки и девчонки смогли почувствовать себя в роли писателей и сочинить свою сказку. А в большом спортивном зале гостей праздника ждала спортивная эстафета, после которой можно было перекусить в уютном кафе. Ну, и конечно же, куда без весёлой и заводной музыки. В фойе клуба была организована настоящая дискотека. Больше всего ребятам понравилась площадка «Кукольная сказка», где актерами могли стать все желающие. Весёлые клоуны Бим и Бом выбрали самых лучших, и вновь испечённые актёры показали зрителям русскую народную сказку «Теремок».

В Алдане первого июня состоялся детский открытый шахматный турнир, посвященный празднованию Дня защиты детей.  На площадке Театра юного зрителя юных алданцев ждал «Праздник детской улыбки». Артисты ТЮЗа подготовили театрализованную игровую программу. Задорные Пираты, беззлобные Бабуси-Ягуси, Джин с Алладином вместе  с ребятней  играли в гигантские шашки, перетягивали кантаты, прыгали в сухой бассейн, проходили через запутанный лабиринт и разгадывали загадки, получая сладкие призы за участие. Желающие создать уникальный образ попробовали фейс-арт — искусство рисования на лице. Здесь же на площадке ТЮЗа прошла акция «История  игрушки». Дети приносили  с собой игрушку и меняли ее на  другую или дарили друг другу.

А на детской площадке 1 квартала веселыми играми и задорными конкурсами развлекал детвору Центр социальной поддержки семьи и молодежи. «Лето с друзьями» — так назвали свою веселую программу сотрудники Центра и отметили, что волонтеры будут проводить игры, арт терапию, мастер классы для родителей и детей в течение всего июня три раза в неделю. Финансовое обеспечение проекта осуществляет  социальное  управление МО «Алданский район».

Всех детей и родителей Алданского района с Международным днем защиты детей поздравил глава Северин Поздняков, отметивший что Алданский район по праву славится талантливыми ребятами:

«Юные музыканты, спортсмены, художники, победители предметных олимпиад и  научно-практических конференций, конкурсов и соревнований, мы гордимся вашими успехами и достижениями! Хочется выразить слова глубочайшей признательности всем, кто по велению сердца помогает нашим детям развить способности и таланты, прививает им любовь к Родине, заботится об их нравственном и культурном развитии. Детство — удивительная пора в жизни каждого человека, прекрасный мир, наполненный беззаботностью и яркими красками. Основная задача старших — приложить все усилия, чтобы взрастить в детях лучшие стороны человеческой натуры: доброту, честность, умение сопереживать. Желаю юным жителям нашего района счастливого и беззаботного детства, пусть каждый день приносит только радость! Мира и благополучия каждой семье»!

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Источник: Пресс-служба Алданского района
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