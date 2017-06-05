Заработала «горячая линия» Минобрнауки РС(Я) по вопросам поступления в колледжи и техникумы

С 20 июня во всех профессиональных образовательных организациях Республики Саха (Якутия) начинается прием документов на 2017-2018 учебный год от абитуриентов для поступления на первый курс по образовательным программам среднего профессионального образования.

Любой абитуриент или родитель может задать вопрос и получить консультацию по телефону «горячей линии» 50-60-44.

«Горячая линия» Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) будет работать в будние дни до 31 августа 2017 года. comments powered by HyperComments Источник: Пресс-служба Минобрнауки РС(Я).

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