ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
31.12.2016, 11:52
Общество
Видео
Запуск проекта «Социальные инновации»
31.12.2016, 11:50
Общество
Как встречать и что одеть на Новый год? 2017 год Огненного Петуха
31.12.2016, 11:34
Желток
Эксклюзив
Склочники, Мингроб, жадины, невиновные — чем запомнится нам 2016 год в Якутии?
31.12.2016, 10:54
Происшествия
Преступнику не удалось затеряться между вахтовиками в якутской глубинке
31.12.2016, 10:51
Экономика
На территории ТОР «Южная Якутия» можно заниматься 33 видами деятельности
31.12.2016, 10:48
Происшествия
В Якутске собутыльники избили и раздели случайного знакомого
31.12.2016, 10:45
Экономика
Медведев подписал постановление правительства РФ о создании ТОР «Южная Якутия»
31.12.2016, 10:39
Происшествия
За сутки пожары произошли в Якутске, Джикимдя, Алдане и Удачном
31.12.2016, 10:35
Происшествия
В Верхневилюйске задержан водитель, переехавший человека
31.12.2016, 9:25
Экономика
Основатель компании «Камелек» Ольга Григорьева про перспективы рынка якутской посуды
31.12.2016, 8:31
Общество
Поздравление Николая Дегтярева с Новым годом
31.12.2016, 8:29
Общество
Александр Саввинов: С Новым годом и Рождеством Христовым!
31.12.2016, 8:26
Общество
Владимир Атаманченко: Счастливого Нового года! Чудесного Рождества!
31.12.2016, 8:23
Общество
Поздравление Айсена Николаева с наступающими праздниками
31.12.2016, 8:21
Общество
Егор Борисов поздравляет с Новым годом и Рождеством
31.12.2016, 8:17
Общество
Айхал Габышев поздравляет с наступающими праздниками
31.12.2016, 8:14
Культура & Образование
Владимир Егоров: В объединении двух министерств есть множество плюсов
31.12.2016, 1:48
Общество
Сегодня день рождения депутата и модельера
31.12.2016, 1:39
Экономика
Путин подписал закон о снижении энерготарифов на Дальнем Востоке
31.12.2016, 1:30
Политика
Президент России утвердил изменения в закон о «дальневосточном гектаре»
31.12.2016, 1:27
Политика
Еще кадровые назначения
30.12.2016, 22:04
Политика
Резонанс
Житель Папуа-Новая Гвинея рассматривается на пост министра в Якутии
30.12.2016, 18:39
Политика
Экстра
Указ №1666: Кормилицына понижена в должности
30.12.2016, 18:13
Политика
Данчикова задала новый формат
30.12.2016, 17:56
Культура & Образование
Виктор Губарев поздравил воспитанников школы-интерната
30.12.2016, 17:52
Финансы
167 тысяч счетов открыты в 2016 г. в Россельхозбанке
30.12.2016, 17:46
Происшествия
Должников судприставы не выпустили за границу
30.12.2016, 17:01
Политика
Экстра
Новые кадровые назначения
30.12.2016, 16:33
Политика
Экстра
Новый пост Владимира Васильева
30.12.2016, 16:21
Красота & Здоровье
График работы поликлиника №1 в праздничные дни
30.12.2016, 16:06
Столица
Будет ли в Мархе новый детский сад ?
30.12.2016, 15:41
Происшествия
В Якутске раскрыты кражи из арендованных квартир
30.12.2016, 15:34
Экономика
Уровень собираемости взносов на капремонт более 80%
30.12.2016, 15:17
Политика
О чем говорили юные таланты Покровска с депутатом Государственной Думы?
30.12.2016, 14:47
Республика
Галина Данчикова провела прием граждан в Хангаласском улусе
30.12.2016, 14:32
Столица
Черноморский флот поздравляет Якутск
30.12.2016, 14:17
Происшествия
Сотрудники ГИБДД в течение часа раскрыли угон
30.12.2016, 14:12
Республика
Верхоянцы встречают Новый Год мировым рекордом
30.12.2016, 13:37
Сахалыы
Күрүлгэн — 2016 бириэмийэ туттарылынна
30.12.2016, 13:12
Столица
Директора автобусных маршрутов Якутска сделали доброе дело
30.12.2016, 13:07
Столица
Второй отдел полиции Якутска переехал окончательно
30.12.2016, 11:39
Экономика
Госкомцен РС(Я): утверждены тарифы на социально значимые авиаперевозки
30.12.2016, 11:34
Культура & Образование
Open Innovations Startup Tour – в Якутске!
30.12.2016, 10:38
Республика
Спасатели и пожарные поздравили воспитанников реабилитационного центра Нюрбы
30.12.2016, 10:20
Экономика
Коллектив Горного участка Энергосбыта стал победителем районного конкурса
30.12.2016, 9:46
Происшествия
В Якутии произошло 6 пожаров
30.12.2016, 9:35
Общество
Сегодня день рождения руководителя, предпринимателя и журналиста
30.12.2016, 8:39
Общество
Календарь. Новогодние праздники в 2017 году, как отдыхаем
29.12.2016, 23:07
Культура & Образование
Минобрнауки Якутии и Якутск выразили готовность сотрудничать
29.12.2016, 21:42
Финансы
Россельхозбанк предлагает специальные условия кредитования для сотрудников бюджетных организаций
29.12.2016, 21:41
Республика
В Якутии открыта 40-ая ледовая переправа
29.12.2016, 21:37
Культура & Образование
Новогодний праздник коррекционной школы украсили добрые партнеры
29.12.2016, 21:36
Красота & Здоровье
«Сибиряк» научит здоровью!
29.12.2016, 21:29
Общество
Общественный совет при Фонде капремонта утвердил план работы
29.12.2016, 21:06
Республика
В Алдане выбрана лучшая новогодняя открытка – 2017
29.12.2016, 21:00
Происшествия
Экстра
Глава Нюрбинского улуса арестован на два месяца
29.12.2016, 19:06
Происшествия
Только суд прекращает полномочия избранного главы — эксперт
29.12.2016, 19:01
Спорт
Спортивные объекты Якутии могут стать опорными в олимпийской подготовке
29.12.2016, 18:55
Спорт
Режим работы спорткомплексов на новогодние праздники
29.12.2016, 18:52
Спорт
Якутия в спортрейтинге регионов
29.12.2016, 18:43
Экономика
Аэропорт «Якутск» — гавань добра
29.12.2016, 17:50
Финансы
Россельхозбанк запустил услугу «Автоплатеж»
29.12.2016, 17:29
Путешествия
Загранпаспорт в 2017 г. подешевеет
29.12.2016, 17:25
Культура & Образование
Жатайский техникум. Дневник достижений — 2016
29.12.2016, 17:14
Культура & Образование
Как освоены федеральные субсидии на создание новых учебных мест
29.12.2016, 17:03
Экономика
Айхал Габышев подписал соглашение с омбудсменом
29.12.2016, 16:55
Экономика
Изменение стоимости ежемесячной активации транспортной карты в 2017 г.
29.12.2016, 16:51
Культура & Образование
Комиссия подвела итоги по выездам детей во всероссийские центры
29.12.2016, 16:24
Экономика
С нового года госуслуги подешевеют на 30%
29.12.2016, 16:17
Происшествия
МЧС рекомендует любителям подледной рыбалки
29.12.2016, 16:08
Экономика
В 2016-м около 3500 семей улучшили жилье за счет господдержки
29.12.2016, 15:33
Культура & Образование
Год кино завершился. Кинобум продолжается
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Общество
31 декабря 2016, 11:52
25
Запуск проекта «Социальные инновации»
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29.12.2016
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29.12.2016
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Экономика
29.12.2016
В 2016-м около 3500 семей улучшили жилье за счет господдержки
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