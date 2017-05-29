Записки главврача: О «Вежливом здравоохранении»

Начиная свою страничку в сетевом издании SakhaLife, которое с удовольствием читаю сам, хочу заметить, что у каждого человека бывают периоды, когда возникает желание поделиться своими мыслями, поразмышлять на ту или иную тему. Как человек, давно работающий в медицине, в том числе и в качестве главного врача, считаю, что есть вещи, по поводу которых могу поделиться своими соображениями, выразить свое мнение, и благодарен СИ SakhaLife, что такая возможность нашлась.

Хочу выразить свое отношение к проекту «Вежливое здравоохранение», который внедряется в сфере здравоохранения республики с 2016 года. Приказом министра здравоохранения республики Михаила Охлопкова были утверждены правила корпоративного поведения работника медицинской организации, основные принципы этики и деонтологии, стандарты профессионального обслуживания пациентов. Это очень нужное нововведение нашло положительный отклик у населения. Понимают его актуальность и медицинские работники.

В условиях растущей конкуренции во всех сферах деятельности манера вести себя, или деловой этикет, все чаще становятся фактором, определяющим успех или, наоборот, провал деятельности предприятия или организации. Как руководитель большого коллектива я считаю, что этикет нужно рассматривать как одну из стратегий ведения дел.

Как мнение о человеке складывается в первые же минуты общения, так и отношение к медицинской организации исходит из первого впечатления: чистая ручка двери, приветливость гардеробщицы, внешний вид и вежливость тех служб, которые встречают пациента первыми. Как-то наблюдал, как возле группы сопровождения в больнице образовалась большая очередь из желающих попасть на консультацию к специалистам и порадовался тому, как быстро и грамотно девушки смогли «разрулить» ситуацию. При приеме на работу в службу сопровождения пациентов мы обязательно учитываем умение работать с людьми и требуем от человека наряду с организованностью, оперативностью, пунктуальностью знание правил этикетного поведения.

К слову сказать, еще в прошлом году в больнице внедрен стандарт «Вежливая регистратура», внедрены правила корпоративной этики сотрудников приемной главного врача, справочной службы и регистратуры, медицинского координатора по поддержке и сопровождению пациентов, стандарт профессионального обслуживания пациентов, алгоритм работы медицинского регистратора, утверждены единые требования к внешнему виду сотрудников больницы. Все это, несомненно, помогает в работе.

Как-то прочитал о том, что Ассоциация американских колледжей провела среди пациентов опрос, выясняя, каким критерием они руководствовались, выбирая себе врача. На первом месте оказались коммуникабельность и умение разъяснить пациенту сущность медицинских процедур.

Вот и независимая оценка качества оказания услуг медицинскими организациями учитывает такие общие критерии как доброжелательность, вежливость и компетентность медицинских работников.

По итогам рейтинга прошлого года Республиканская больница №2-Центр экстренной медицинской помощи по результатам независимой оценки качества предоставленных услуг заняла восьмое место в Российской Федерации среди 2048 медицинских организаций и второе место в Республике Саха (Якутия) среди 32 организаций. Среди прочих рейтинговых баллов наша больница набрала десять баллов из десяти по критерию «доброжелательность, вежливость, компетентность работников» и пятнадцать из пятнадцати по критерию «удовлетворенность качеством оказания услуг».