Записки главврача: Мы начинали с пятидесяти квот

Сегодня не обязательно выезжать за пределы республики, чтобы получить высокотехнологичную медицинскую помощь. Многие виды такой помощи можно получить и в Якутске.

В целях реализации государственной политики в области охраны здоровья граждан Российской Федерации, проживающих на территории Республики Саха (Якутия), увеличения ожидаемой продолжительности жизни, создания условий для активного долголетия в августе прошлого года был издан Указ Главы республики Егора БОРИСОВА «О мерах по совершенствованию высокотехнологичных видов медицинской помощи и инновационных методов лечения в РС(Я)», была принята Концепция развития высокотехнологичной медицинской помощи в республике до 2030 года, утвержден перечень приобретаемого медицинскими организациями, участвующими в реализации Указа медицинского оборудования на 2017 год.

В 2009 году мы начинали эту работу всего-то с одного профиля – травматологии-ортопедии, причем когда наши травматологи были обучены только по крупным суставам, могли ставить только коленные и тазобедренные протезы и получали-то мы всего 50 квот.

Мы понимали, что количество якутян, выезжающих на лечение в центральные клиники, начиная с Хабаровска и заканчивая Москвой, еще очень велико и решили увеличить количество профилей. Прошли федеральную лицензию по семи видам высокотехнологичной медицинской помощи. Конечно, для этого требовалась большая подготовительная работа по обучению кадров, надо было готовить травматологов экстренного отделения, нейрохирургов, комбустиологов.

Было ясно, что без решения этого вопроса не обойтись, поэтому все имеющиеся средства были перенаправлены на подготовку этих кадров. Надо было, чтобы они получили сертификаты, удостоверения о повышения квалификации по тем семи профилям, которые мы для себя выбрали. На это потребовалось несколько лет.

На руку нам сыграло то обстоятельство, что в стране появилась программа по созданию региональных сосудистых центров, нам удалось вклиниться в нее, поскольку знали, что можем у себя в больнице оказывать помощь населению по лечению сердечно-сосудистых заболеваний, проводить ангиографические исследования коронаграфию и стентирование крупных сосудов сердца.

В то время появились очень хорошие расходные материалы: современные штифты в травматологии, транспедикуляторы и титановые покрытия дефектов черепа в нейрохирургии, раневые покрытия для пациентов с термическими травмами, импланты для оториноларингологов и т.д.

Я видел, как горели глаза у наших хирургов, им не терпелось взяться за новое дело, хотелось работать на уровне лучших московских клиник. К тому времени мы были уверены, что экстренная служба ни в коем случае не должна отставать от специализированных плановых служб Национального центра медицины. Тогда, правда, у них высокотехнологичных профилей было гораздо меньше, да и сейчас по взрослому населению у нас больше профилей, у них – больше по детству.

Возможность оказания высокотехнологичных операций сразу же при поступлении экстренного больного стимулировала нас на организацию работы по высоким технологиям. Использование более современных лекарственных средств, расходных материалов, современного оборудования — было прекрасным стимулом для наших докторов.

Как-то были у нас врачи из тысячекоечной больницы из Кореи. Приехали они, похоже, с убеждением, что вряд ли увидят здесь технику лучше, чем в Корее, но, ознакомившись с нашим оборудованием, признали, что у нас оснащение лучше. К примеру, КТ у них 32-х срезовый, а МРТ полутора тесла, тогда как наши врачи работают на 64-ти срезовом КТ и 3-х тесловом МРТ.

Со временем квотирование перешло к регионам, начало отходить от бюджетного финансирования и перешло в систему ОМС, тогда еще не было федерального бюджетного финансирования, и больница ежегодно наращивали темпы, сама зарабатывая себе на расходные материалы. Начав с пятисот высокотехнологичных операций в год, мы довели их количество до тысячи семисот пятидесяти одной в 2016-ом году. Все это стало возможным благодаря поддержке Правительства республики, Министерства здравоохранения.

Последняя по времени лицензия, которую мы получили в прошлом году, была по трансплантологии, по констатации смерти мозга.

Сейчас наша задача – протезирование, вплоть до мелких суставов. Упор сделаем на локтевой и плечевой суставы.

Высокотехнологичная медицинская помощь совершенствуется и требует подготовки и переподготовки кадров, чтобы соответствовать сегодняшним требованиям, наши специалисты постоянно учатся. Нехватки кадров у нас нет, скажу больше, многие специалисты хотели бы попасть на работу в нашу больницу, и это не может не радовать.

Сейчас экстренная служба уже входит в состав служб, оказывающих высокотехнологичные операции сразу при поступлении больного в больницу. Человек, получивший сложную травму или перенесший обширный инсульт или инфаркт, без всяких проволочек получает высокотехнологичную помощь сразу при поступлении в больницу.

Должен сказать, все зависит от кадров, от оснащения больницы, от желания руководителя заниматься всем этим, наконец.

Поскольку потребность в высокотехнологичной медицинской помощи в республике очень большая, пришло время, когда ЦРБ должны начинать оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь на месте, готовить кадры, учить специалистов, приобретать оборудование. И этот вопрос вполне можно решить в крупных центральных районных больницах: в Майе, Алдане, Нерюнгри, Мирном. Думаю, если они приобретут ангиографическую установку для стентирования сосудов, это будет решением огромной проблемы, существующей в республике. Это разгрузило бы и нас. Основные профили, которые, на мой взгляд, нужно развивать в ЦРБ – инсульты, инфаркты и экстренная травматология. Конечно, для этого нужны хорошее оснащение и кадры. Мы в свою очередь, думаю, и Национальный центр медицины нас поддержит, готовы помочь с практической стороны – проводить мастер-классы, индивидуально с отдельными специалистами поработать в плане наставничества, показать, как ставить протезы на суставах, как работать на ангиографической установке.

Высокотехнологичные операции в районах делать можно, нужны только хорошие управленческие решения со стороны главных врачей. И, конечно, желание развиваться.