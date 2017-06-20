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Записки главврача. Кадры по-прежнему решают все

Без хороших врачей и грамотных медсестер создать современную качественную систему здравоохранения невозможно. Поэтому еще одна из важнейших задач руководителя — это привлечение кадров и «взращивание» своих.
что скрывать, несмотря на все предпринимаемые меры (приобретение ведомственного жилья, компенсации за аренду жилого помещения, доплаты к стипендии студентам медицинского ВУЗа, обучающимся в рамках целевого приема, выплата подъемных пособий, оплата половины суммы за детей дошкольного возраста в частных детских садах), кадровый вопрос остается по-прежнему достаточно острым.

Что мы делаем для того, чтобы не испытывать кадрового голода?

Кадровая политика ГБУ РС (Я) «РБ №2-ЦЭМП» включает в себя регулирование трудовых отношений в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,   разработку и внедрение плана мероприятий по работе с персоналом с целью привлечения и закрепления в учреждении работников требуемых специальностей и квалификаций, создание благоприятного климата в коллективе.

По состоянию на начало года в больнице работали: 332 врача, 552 человека среднего медицинского персонала, 378 человек младшего медицинского персонала и 219 человек — прочего. Кроме того, в больнице работает 113 совместителей.

Согласно стратегии развития российского здравоохранения на долгосрочный период с 2017 года выпускники медицинских ВУЗов будут обязаны 3 года отработать в государственных медицинских учреждениях. Жаловаться не приходится, молодые специалисты идут к нам. Мы же, в свою очередь, стараемся создавать все условия, чтобы у молодежи появилось желание остаться у нас. Для этого нужно дать им возможность заработать, обеспечив достаточным объемом работы, и предоставить современное оборудование, необходимое для работы.

Вот и в этом году мы ждем пополнение, к нам придут 18 молодых врачей. С 15 выпускниками мединститута заключены договора на целевую подготовку.

Никому не надо доказывать, что качество медицинской помощи напрямую зависит от квалификации медицинских работников. В  больнице 53% врачей имеют квалификационные категории, 66% из них – высшую квалификационную категорию.

Одним из приоритетных направлений кадровой политики является  последипломное образование персонала. В рамках Коллективного договора мы разработали Положение о последипломном образовании персонала, где закреплено право работника на 100% оплату обучения на курсах профессиональной подготовки с получением сертификата специалиста, это распространяется и на лиц, заключивших целевой договор на обучение в интернатуре или ординатуре.

 

С 2011 года принят ряд мер по привлечению и закреплению в больнице медицинских специалистов.  В целях социальной поддержки разработан проект о материальной поддержке сотрудников ГБУ РС(Я) «РБ №2-ЦЭМП», так для закрепления сотрудников на рабочих местах в приемном отделении, в отделении анестезиологии и реанимации с палатой реанимации и интенсивной терапии увеличен фонд стимулирующих выплат.

В 2013 году разработана и в 2014 году внедрена форма договора о целевой подготовке врачей для больницы, предусматривающая материальную мотивацию молодых специалистов.  В 2016 году было выплачено материальное вознаграждение молодым специалистам: врачам по 10000 руб., медицинским сестрам по 5000 рублей.  Небольшая, но поддержка.

В 2015 году мы разработали проект оплаты за аренду жилья врачам хирургического профиля, профкомом производится частичная оплата за посещение детьми частного детского сада, и это тоже было принято людьми с благодарностью.

Как известно, немаловажное значение для формирования корпоративной культуры имеет привлечение к активному участию в делах коллектива всех без исключения работников, в этом направлении администрация тесно сотрудничает с профкомом больницы.

Мы разработали «Этикет работника ГБУ РС(Я) «РБ №2-ЦЭМП», антикоррупционный этикет, психологические тесты для сотрудников больницы, ведется обучение персонала по конфликтологии с привлечением психологов Медицинского института СВФУ, психологами больницы проводятся занятия по психологической разгрузке сотрудников, работает тренажерный зал.

Для поддержания и развития корпоративного духа  Коллективным договором утверждены Положения о Почетной грамоте РБ № 2 – ЦЭМП,  о звании «Ветеран больницы», о награждении наручными часами с логотипом больницы, о нагрудном знаке «Династия медицинских работников», «О  поощрениях и выплатах социального характера», например к юбилейным датам, «О частичной компенсации проезда младшему медперсоналу, живущим в пригороде города Якутска».  Стал традиционным конкурс «Люблю тебя, моя больница» с вручением премий, среди которых непременная номинация для молодых специалистов: врачей и медицинских сестер.

О НАСТАВНИЧЕСТВЕ

В настоящее время вновь стал актуальным вопрос наставничества. О роли наставника в адаптации новых сотрудников, повышении их квалификации, о значении наставничества для развития организации постоянно ведутся дискуссии на разных уровнях. Современной больнице нужен профессионально-компетентный, грамотный специалист, способный к реализации инновационных технологий. В то же время, практика показывает, что даже при высоком уровне подготовленности к врачебной деятельности профессиональная адаптация молодого врача может протекать долго и сложно.

Подчеркну, что мы не только сохранили у себя институт наставничества, но и продолжаем развивать это направление работы. В больнице работает Совет наставников, и мы реально чувствуем результат этой работы – молодой специалист работает увереннее, зная, что рядом есть опытный коллега, который всегда поможет, если возникнут вопросы, подскажет, поддержит.

О ПРОФОРИЕНТАЦИИ

Тактику преемственности поколений больница продолжает и в профориентационной работе. У нас есть опыт открытия в городской школе №31 профильного медицинского класса, и мы на практике видим, что он дает свои положительные результаты. В школе, в медицинском классе старшеклассники получают дополнительную подготовку по предметам естественнонаучного профиля (биологии и химии), перед ними систематически выступают с лекциями и беседами наши врачи и медицинские сестры, а потом школьники знакомятся с будущей профессией уже в больнице.

О МЛАДШЕМ МЕДПЕРСОНАЛЕ

Для привлечения работников, особенно младшего медицинского и прочего персонала, отдел кадров больницы сотрудничает с Центром занятости г. Якутска по специальным программам «Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы», «О квотировании рабочих мест для трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы», «О профессиональной подготовке, переподготовке и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет».

Больница начала обучать на младших медицинских сестер санитарок и производит оплату их обучения по специальности «Младшая медицинская сестра по уходу за пациентами». Первый набор составил – 15 человек.

Меня сейчас очень волнует вопрос о младшем медицинском персонале, который обсуждается сегодня на уровне Минздрава России. Речь идет о переводе санитарок на аутсорсинг. Боюсь, что перевод санитарок в уборщицы и переход их к аутсорсеру во-первых, даст снижение заработной платы людей, а во-вторых, что тоже немаловажно, — будут ли люди работать с той же отдачей, как сейчас, уйдя из штата больницы?

 

 

 

 

 

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Источник: Борис АНДРЕЕВ, главный врач РБ№2-ЦЭМП.
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