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Записки главного врача: Итоги 2017-го

Вот и подошло время подведения итогов уходящего года, время, когда уже точно известно, что успели сделать и что — впереди. О том, какие проблемы удалось решить, какие решаются, а также о перспективах развития экстренной медицинской помощи населению поделился с нашими читателями главный врач Республиканской больницы №2-Центра экстренной медицинской помощи Борис АНДРЕЕВ.
Начну с того, что 2017-й не стал для нас каким-то набором случайных событий, мы ставили перед собой определенные задачи и целенаправленно работали, чтобы воплотить их в жизнь.
Большое значение в любом лечебном учреждении имеет профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. С этой целью внедрены в работу травматологического и реанимационных отделений больницы проект «чистые руки», а с целью повышения качества обработки медицинских инструментов в работу экстренных операционных и нейрохирургического отделения – проект «сухая закладка», продолжается работа над трекингом медицинского инструментария. Следует заметить, что проекты эти весьма капиталоемкие, и внедрение их по нашим доходам рассчитано на три года. Для осуществления внутреннего контроля качества деятельности сестринского персонала в этом году внедрены так называемые чек-листы. Цель их внедрения — недопущение ошибок оказания сестринской помощи. Немаловажно, согласитесь, и то, как медперсонал выглядит. В этом году мы определились с корпоративным дресс-кодом.
Чтобы сделать экстренную медицинскую помощь более доступной для населения, начата работа по централизации лабораторий больницы. В 2018 году бактериологическая и клинико-диагностическая лаборатории начнут работать на треть всех лечебно-профилактических учреждений города Якутска. Для этого мы взяли в аренду здание «Сахамедпрома». А на освободившихся площадях у себя мы развернем отделение раннего восстановительного лечения для неврологических и травматологических пациентов или переведем в родные пенаты бывшее наше урологическое отделение из Жатая.
Что сделано для улучшения качества оказываемых услуг и наращивания объемов медицинской помощи?
С 2017 года в нашей больнице активно развивается эндохирургия. Мы создали группу хирургов под руководством к.м.н., прекрасного хирурга Валерия Сергеевича ПЕТРОВА. Малоинвазивная хирургия дает возможность быстрого заживления органов и операционной раны. На поток уже поставлена эндохирургия аппендицитов, камней в желчном пузыре, язвы желудка и т.п. обновлен инструментарий и оптика медоборудования. Обучено 85% хирургов.
Новый виток развития получили артроскопические операции. Все наросты костного характера, гнойные воспалительные заболевания суставов удаляются через эндоскопы артроскопических стоек.
Что касается работы травмоцентра, нам удалось добиться значительного снижения смертности от травм.
Без ложной скромности скажу, что наша больница находится в передовиках среди ЛПУ республики по клеточным технологиям. В этом году совместно с Мединститутом СВФУ мы начали работать над аутофибробластами для пересадки кожи у ожоговых пациентов. В лаборатории Мединститута вырастили эти клеточные покрытия, и уже завтра планируем операцию по пересадке собственных кожных покровов двум пациентам ожогового отделения.
Еще одна хорошая новость — в 2017 году на базе нашей больницы открыт центр холодовой травмы, с 2018 года для экспериментальной лаборатории будет выделено 5 коек, будем проводить научные разработки как проблемная лаборатория.
В этом году мы впервые вошли в Федеральную сеть телемедицинской консультативно-медицинской системы Минздрава России.
Подписано Соглашение с НИИ скорой помощи имени Н.В.Склифосовского для проведения совместной работы по телемедицине, санитарной авиации, по клеточным технологиям и обучению наших специалистов на их базе. Также подписано Соглашение с институтом хирургии имени А.В.Вишневского по хирургической работе.
В 2018 году как новшество по информационным технологиям начнем работу по внедрению искусственного интеллекта.
Выполнены все обязательства по высокотехнологичной медицинской помощи и Программе госгарантий по оказанию бесплатной медицинской помощи, поставленные перед нами Министерством здравоохранения республики на 2017 год.

Хочу поздравить с наступающим Новым годом всех своих коллег и поблагодарить их за работу. Здоровья всем, успехов, в достижении целей, счастья и благополучия!

Источник: Борис АНДРЕЕВ, главный врач РБ№2-ЦЭМП
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